Bliski suradnik otkrio: Evo kada Novak Đoković planira završiti karijeru!

Sve češće se spominje mogući kraj karijere Novaka Đokovića, no njegov dugogodišnji partner tvrdi suprotno.

Thierry Guibert, direktor brenda Lacoste, uvjeren je da Novak planira igrati barem do Olimpijskih igara u Los Angelesu 2028.

"Ne sumnjam da ćemo u narednim tjednima pronaći zajednički jezik oko produženja suradnje. Razgovaramo o vrsti produženja. Otkako je dio našeg tima, osvojio je polovicu svojih Grand slam titula. Dao je ogroman doprinos našem brendu", rekao je za L'Équipe.

Novak Đoković osvojio je 2003. godine prvi Futures naslov u Srbiji i Crnoj Gori, uz još dva polufinala i solidan omjer 10-5 da bi 2004. uzeo prvi Challenger u Budimpešti i Futures titule u Szolnoku i Beogradu. Debitirao je na ATP turniru u Umagu, a u Bukureštu upisao i prvu ATP pobjedu protiv Clementa. 2005. je debitirao na Grand Slamu kao kvalifikant na Australian Openu. Na Roland Garrosu stigao do 2. kola, a na Wimbledonu i US Openu do 3. kola. Igrao je i prvi Masters u Cincinnatiju. Sezonu završava kao najmlađi Top 100 igrač svijeta – s 18 godina.

