Carlos Alcaraz noćas po našem vremenu šokantno je izgubio meč 2. kola US Opena i rano ispao iz ždrijeba posljednjeg Grand Slam turnira sezone, na kojem je bio jedan od favorita za naslov. Pobjednika ovog turnira iz 2022. godine u tri seta pobijedio je Botic van de Zandschulp, 74. tenisač svijeta. Bilo je 6:1, 7:5, 6:4 za Nizozemca nakon 2 sata i 21 minute meča.

Prije tri godine zadnji put ispao tako rano na Grand Slamu

Alcaraz se ovako rano od turnira iz Grand Slam serije nije oprostio još od Wimbledona 2021. godine, kada je bio 75. tenisač ATP poretka. U New Yorku je Alcaraz, trenutačno treći igrač svijeta, tražio treću uzastopnu titulu na turnirima Grand Slam kategorije, nakon što je ranije osvojio Wimbledon i Roland Garros. Nije ju našao i pao je već na drugoj stepenici kultnog turnira. Ugledni američki Yahoo Sport piše kako ni pad Carlosa Alcaraza, mladog, ali nevjerojatnog tenisača, nije imao neki postupni proces u meču, nego se stramputica pred Alcarazom našla odmah od početka meča.

Alcaraz je u prvom setu uzeo samo jedan gem od sedam, dok je u drugom zaigrao malo bolje, ali nedostatno za uzimanje seta. U međuvremenu, Van de Zandschulp, 74. na svijetu, igrao je jedan od najboljih tenisa u svojoj karijeri.

Pokušao prebrejkati situaciju

Alcaraz se udaljio s terena nakon drugog seta kako bi ponovno zategao svoje rekete. Bez obzira na to je li taj potez proizašao iz opravdane zabrinutosti, igre uma ili pokušaja da se ponovno postavi stvar na početak i krene u procesu razmišljanja i strategije ispočetka, nije upalilo. Najelektričnijem igraču tenisa nestalo je struje na terenu na kojem je prije dvije godine stekao slavu. Postojao je kratak trenutak kada je povratak izgledao moguć, nakon što je Alcaraz spriječio Van de Zandschulpa da konsolidira break. Nikada se nije vratio nakon što je izgubio dva seta u niti jednom, ali je izgledao samouvjereno, publika je bila iza njega i imao je nekoliko magičnih bodova koji su postali njegov potpis.

Van de Zandschulpu je ovo bila prva pobjeda u trećem ogledu s Alcarazom. U 3. kolu turnira igrat će protiv 25. nositelja Jacka Drapera.

"Bez riječi sam. Ovo je bilo nevjerojatno. Pun sam samopouzdanja nakon pobjede protiv Denisa Shapovalova i od prvog poena igrao sam čvrsto i dobro. Vjerovao sam u sebe i vidite kako je to završilo", rekao je Van de Zandschulp, koji dosad nije svladao ovako visoko rangiranog igrača, prenosi njegove riječi službena ATP web stranica.

Van de Zandschulp prekinuo 43 meča dug niz poraza nizozemskih tenisača protiv najboljih

Van de Zandschulp je pobjedom protiv Alcaraza prekinuo 43 meča dug niz poraza nizozemskih tenisača protiv igrača iz kruga 10 najboljih na svijetu na Grand Slamovima. Nijedna zemlja na svijetu nije imala tako dug aktivan niz.

Velika je to prilika za igrača koji se od travnja nije susreo s igračem iz Top 10. Nije bila laka godina i pol za Nizozemca, koji se mučio s vraćanjem forme i zamaha nakon što je imao problema sa stopalima.

“Prošle godine sam imao mnogo teže ozljede nego ove godine. U travnju [prošle godine] dobio sam modricu kosti na lijevom stopalu. Tada sam izvrnuo gležanj. Modrica kosti je potrajala, bilo je teško ući u cipelu s modricom kosti”, rekao je van de Zandschulp i dodao:

“Nakon toga sam se konačno oporavio, izvrnuo sam gležanj i pokidao ligament. Ista noga.”

Bilo je teško nositi se s boli. Van de Zandschulp je otkrio:

“Pokušao sam sve, primjerice ne zavezati sve vezice, možda ostaviti nešto između. To je stalni pritisak. Ako tenisicu čvrsto zavežete, to je stalni pritisak na vrh stopala. Osjećate to neko vrijeme", objasnio je Nizozemac i zaključio:

"Vjerojatno su mislili da sam udario u živac, kao da je i živac oštećen, a živcu treba mnogo godina da se oporavi. To je stalna bol, stalno nešto tamo. Naravno, mislim da su neki dečki bolji u igranju s ovakvim bolovima. Ali, za mene je to stvarno bio prvi put da sam stvarno imao nešto, tako da mi je bilo prilično teško.”

