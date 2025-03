Navarro lakoćom stigla do naslova u Meridi. Ovakvu dominaciju dugo nismo vidjeli

Amerikanka Emma Navarro pobjednica je teniskog WTA turnira u Meridi gdje je u finalu svladala Kolumbijku Emilianu Arangu sa 6-0, 6-0 nakon 55 minuta.

Za 23-godišnju Navarro ovo je drugi naslov u karijeri nakon prošlogodišnjeg slavlja u Hobartu, a ovom pobjedom i ovim rezultatom postala je prva tenisačica nakon Ige Swiatek u Rimu 2021. koja nije izgubila nijedan gem u finalu turnira najviše razine. Poljakinja je tada pobijedila Čehinju Karolinu Pliškovu.

Na turniru u Meridi Navarro je bila uvjerljiva u svim rundama, jer nije ispustila niti jedan set. Ukupno je izgubila samo 15 gemova. Na novoj WTA ljestvici Navarro je napredovala s desetog na osmo mjesto naslova.

Bilo je to prvo finale na najvišoj razini za 24-godišnju Kolumbijku koja je do sada osvojila jedan naslov i to u Cancunu na nižim turnirima, a tri puta je slavila na ITF touru.

