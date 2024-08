Đoković odlukom šokirao Srbiju: 'Nezgodan je termin, ali nadamo se zvučnom imenu'

Nakon što je izborio drugo kolo na US Openu, srpski tenisač Novak Đoković donio je odluku kojom je šokirao Srbiju.

Naime, potvrdio je kako ove godine neće nastupiti na ATP turniru u Beogradu koji će se održati od 3. do 9. studenoga.

"Nažalost, ove godine neću igrati na tom turniru, ali nadam se da će ostali naši igrati, to je važno. Nadamo se i nekom zvučnijem imenu, iako je nezgodan termin, pred Torino, finiš sezone. Bit će u Areni, siguran sam da će biti uspjeh", objasnio je Đoković pa dodao:

"Drago mi je što smo vratili turnir u Beograd. To je Đoletov projekat, on je to napravio od početka do kraja, sa svojim timom naravno. Rade dobar posao, to su pokazali i u Srbiji i u Banjaluci. Ove godine se ukazala prilika da se uzme licenca na dvije godine. Ta licenca opet ne pripada nama, već turniru u Sankt Peterburgu, pa se taj turnir premjestio u Tel Aviv, pa u Španjolsku. Drago mi je da imamo dvije godine garantirano, Beograd se pokazao kao grad koji ima tenisku kulturu."

