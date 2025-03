Hrvatska tenisačica nije uspjela izboriti masters u Indian Wellsu, Argentinka uvjerljiva

Hrvatska tenisačica Petra Martić bila je neuspješna u 1. kolu kvalifikacija za nastup na velikom WTA turniru iz serije "masters 1000" u Indian Wellsu, bolja od nje već u 1. kolu kvalifikacija bila je Argentinka Maria Lourdes Carle sa 6-2, 6-3.

Martić je prva stigla do "break-lopte", imala je priliku povesti sa 2-0 u prvom setu, ali naon što ju nije iskoristila odmah u sljedećoj je igri pala u rezultatski zaostatak od kojega se nije uspjela oporaviti.

Carle je u jednom dijelu meča nanizala 11 od 12 gemova i stigla do vodstva 6-2, 5-0 prije no što je Martić s tri uzastopne osvojene igre, od toga dvije na servis suparnice, te s četiri spašene meč-lopte zaprijetila preokretom. No, kod vodstva Carle od 5-3 u drugom setu Martić nije osvojila niti jedan poen na svom početnom udarcu pa je Argentinka ipak uspjela okončati posao.

