Najboljem tenisaču svijeta Novaku Đokoviću ponovno je ukinuta australska viza samo nekoliko dana prije početka Australian Opena.

No, njegova bitka za ostanak u zemlji možda ima još jedan zaokret u priči, jer je Đoković okrivio svog agenta za 'administrativnu grešku' kada je izjavio da nije putovao dva tjedna prije leta u Australiju i priznao "pogrešku u prosuđivanju", tako što se nije izolirao nakon što je bio pozitivan na koronavirus...

Australska vlada se prijetila

Prije otkrića, australska vlada također je prijetila da će mu po drugi put ukinuti ulaznu vizu, ali nije odmah donijela odluku. Ona je došla 4 dan od pravne pobjede Noleta, sve do prekida ovog "meča". Ministar imigracija Alex Hawke ukinuo je Novaku Đokoviću vizu i za sad on nije u pritvoru, nego će sutra razgovarati sa službenicima Ministarstva.

Kolo (ne)sreće se okreće za Novaka Đokovića, sad mu prijeti deportacija, manje su šanse za ostankom u zemlji i nastupu na turniru...

"Ja sam to očekivao, političari u Australiji igraju prljavu igru", kazat će jedan od najboljih teniskih trenera svih vremena, veliki Nikola Pilić, čovjek koji je otkrio Novaka Đokovića. Brusio se Nole kao klinac na njegovoj akademiji, jako su bliski...

"Pet godina je bio kod mene i poslije je dolazio, znamo se jako dobro. Međutim, mislim da je i Novak pogriješio, ali i ovi u Down Under".

"Kako su se oni postavili prema njemu, uputili poruke državi Victoriji, da su oni važniji, a ne direktor turnira i liječnici. Pazite jednu stvar, sad ću vam objasniti. Dakle, bio sam 12 godina direktor od BMW Opena u Munchenu. Znam što to znači. On je sigurno imao informacije. Ako ti imaš zeleno svijetlo od direktora, liječnika, ako ti je rečeno sjedi u avion i dođi u Melbourne, onda stvarno ne znam... OK, je li on pogriješio, sigurno da je, ali dobio je zeleno svijetlo. E, onda se umiješala politika i onda se dogodilo ono što sam ja mislio da se eventualno može dogoditi, da je sud neovisan o premijeru ili ministrici unutarnjih poslova. Oni su inzistirali da on mora biti to što je i sud je presudio drugačije. No, znam dobro što su političari. Njima su najvažniji politički poeni. Alex Hawke je sigurno u nekoj vezi s premijerom Scottom Morrisonom i sad je odlučio to što je odlučio. I sad, kako kažu Zagrepčani, bumo vidjeli, ne"

'Trebali su mu odmah reći da ne može igrati i bok'

"Pazite, Novak već godinama ima dva rivala u obliku Nadala i Federera, njima smeta Novak jer dolazi iz manje zemlje, što ima karizmu, personaliti, što je 350 tjedana broj 1, što je dosta godina... Jednostavno, je li on napravio neku grešku ili nije, najvjerojatnije je kad je izašao pod koronom i družio se s klincima".

I davanje lažnih podataka, odnosno informacija u formularu za ulaz u zemlju, što je kazneno djelo i što je bilo pod istragom. Nemojmo to zaboraviti gospodine Piliću...

"Dobro, to nije... Pazite, Novak se ne bavi s tim, on ima ljude koji to pišu za njega":

U redu, ali pišu i rade nešto u njegovo ime. Pogreška je pogreška, njegova u ovom slučaju, bez obzira tko formular u njegovo ime ispunjavao. Spominje se sami ljudi iz Australskog teniskog saveza.

"Imate pravo, dajem vam apsolutno pravo za to. No, hoću vam kazati jednu stvar. Po meni, da su oni bili pravi, mogli su mu odmah sve reći i gotova stvar. Nemojte sjedati u avion, nećete igrati, niste cijepljeni".

'Za karijeru ne znači ništa, za turnir je mrlja'

Što to sad znači za njegovu karijeru?

"Za karijeru ne znači ništa, za turnir je mrlja. Nego, da ja vas nešto sad pitam. Hajde vi zamislite da je Đoković recimo Hrvat i ton od vaših kolega bi bio malo drugačiji. Zato kažem, subjektivnost i objektivnost... Novak Đoković sigurno da je napravio grešku, ali oni su mogli sve stopirati. Ovako, deveterostrukog teniskog osvajača Grand Slama u Melbourneu, čovjeka koji lovi 21. Grand Slam, ti tretiraš kao kriminalca. To nije tretman koji on zaslužuje".

Neće to sad biti isto u Melbourneu na ovogodišnjem Grand Slamu...

"Nema veze, ljudi ne razumiju da šampioni poput Đokovića, Federera i Nadala, oni imaju drugačiju psihu. Ne možeš ti njih poljuljati jer je netko protiv tebe. Sigurno da će ostati mrlja ovom Grand Slamu, a nikakva mrlja na karijeru. Ma što ti novinaru tamo znaju, neki tamo koji sjede u birou, što oni znaju kako je to igrati 6 sati na 35 stupnjeva protiv Nadala, što oni znaju?! Oni ne znaju puno o tome. Svaka čast, novinari su izuzetno važni, tu nema diskusije. Međutim, ponekad se miješaju u stvari kao da se ja miješam u atomsku fiziku. Znači, ne znam o tome ništa".

'Gdje je ATP, što oni rade?!'

Vidimo da vas je naljutila situacija...

"Što na kraju krajeva radi ATP? Ja sam jedan koji je osnovao ATP, nas sedam igrača 1972. smo osnovali to. Krovna organizacija tenisa u svijetu nije se javila. Bez obzira bio on u pravu ili ne. Sramotno. Da ne kažem... Jasna stvar, Novak je promijenio situaciju. 1972. i 2022. jer skroz drugačije. Svi imaju svoje menadžere, novac do krova, interes ogroman i svak' čuva sebe. A 1972. mene je 82 igrača podržalo. Nije bilo pitanje Nikole Pilića, ne, nego je bilo pitanje internacionalne teniske federacije koja je u srednjem vijeku. Sve se promijenilo. Ne želim pravdati Novaka, iako smo izuzetno dobri.

'I Nadal i Federer su veliki šampioni'

Što mislite, hoće li se ista pravila primjenjivati kod Rafaela Nadala?

"Evo sad da vam kažem jednu stvar, čestitam na pitanju, bravo. Ovako, Nadal je 20.-etog prosinca bio u Abu Dhabiju pozitivan, a već nakon 11 dana je igrao turnir, iako australski zakoni, mjere kažu 14 dana izolacije u koroni. Zašto nemaju njih dvoje ista pravila, zašto u Nadalovom slučaju ne važe pravila kao i za Novaka?! Nema ništa protiv Nadala, veliki šampion. Isto mislim i za Federera, obadvojica su velikani, šampioni, ne želim im uzimati niti milimetar. No, ono što se dogodilo na US Openu kad je Novak slučajno bacio lopticu i pogodio onu gospođu u vrat, sa 3 km na sat valjda, a ona je pala kao da ju je mitraljez pokosio, da je to napravio Federer, nema šanse da bi ga diskvalificirali", zaključio je Nikola Pilić.

Australian Open pratite na Eurosportu u sklopu PLAY Premium paketa.