Slučaj Novaka Đokovića i tretman koji je doživio u Melbourneu glavna je tema svjetskih medija. "Đoković saga" tako se nastavlja, prema najnovijim informacijama federalna vlast u Australiji provodi istragu je li Novak Đoković lagao na svojim obrascima (formularima) za ulazak u zemlju, dok je ured ministra imigracije Australije Alexa Hawkea potvrdio da još uvijek razmišljaju hoće li ukinuti vizu teniskoj zvijezdi. Znači, situacija za Noleta je neizvjesna, nije još sve gotovo, iako je prvi set dobio Novak...

Pravna pobjeda, ali nije gotovo

Najbolji tenisač svijeta izvolijevao je pravnu pobjedu, odnosno vizu koja jamči pravo ostanka u Australiji, kao i nastupa na Australian Openu na kojem je devet puta dosad bio najbolji, što mu je jučer, barem privremeno, omogućeno presudom suca Anthonyja Kellyja na Saveznom okružnom sudu Australije.

Za komentar čitave situacije upitali smo jednog od najvećih teniskih trenera, velikog Nikolu Pilića (82), koji je bio trener Novaku u mlađim danima, moglo bi se reći da je zapravo i otkrio njegov talent. Đoković je igrački stasao na Pilićevoj akademiji. Nikola Pilić mu je teniski otac, mentor, čovjek koji je nesebično dijelio znanje i iskustvo o tenisu i životu s njim...

"Za mene je on najveći tenisa svih vremena", reći će Nikola Pilić, koji je uvjeren da će Đoković uskoro prestići Rafaela Nadala i Rogera Federera. Nole na Australian Openu ima priliku osvojiti rekordni 21. Grand slam i biti prvi tenisač nakon 1969. godine koji je u kalendarskoj godini osvojio sva četiri Grand slama. Mogao je već Đoković prestići Rafaela Nadala i Rogera Federera po broju osvojenih Grand Slamova, ali na put mu je na US Openu u rujnu bio stao sjajniRus Danil Medvedev.

"Novak Đoković nije zaslužio tretman koje su mu australske vlasti pružile. On je devet puta osvojio Australian Open, dobio zeleno svijetlo od direktora turnira, doktora australske države Victorija, a oni su kao dočekali kao kriminalca. Za mene je to sramota. Ako su htjeli zaustaviti ga, pa lijepo su mu onda mogli reći nemoj dolaziti, ne možeš igrati. Ovako, kad ti netko kaže sjedi u avion i dođi, onda ti dođeš, a onda ga stave u jedan hotel s azilantima pet dana", kazao nam je u uvodu razgovora Nikola Pilić i nastavio:

'Nisu mu dali ni milimetra kredita'

"Nisu mu dali ni jedan milimetar kredita zato što je 9 puta osvojio Australian Open. Dobro, u svakom slučaju jučer je trenirao, treba vidjeti što i kako dalje. Osobno mislim da će igrati, profesionalac je, važno mu je da dobije 1. i 2. kolo, pa će nakon toga podignuti svoju formu".

Mislite li da će mu ovo naštetiti u karijeri?

"Čekajte, što se australske vlasti uopće i imaju što miješati? Gospodin premijer (Scott Morris op.a) je preko Đokovićeva imena dići sebi rejting popularnosti, koji mu je nizak u političkom smislu. To je prava stvar koja vlada u tome svemu, to je prava istina. Hvala Bogu, čestitam sudu u Australiji da su bili neovisni i da se nisu bazirali na premijera i ministra unutarnjih poslova. Htio bih da su takvi sudovi u Europi".

U tijeku je istraga tamošnjih vlasti, Novak je osumnjičen za laganje u formularima za ulazak u zemlju. Kako to komentirate?

'Novak je mogao reći da je imao koronu i izlazio van'

"Novak je mogao reći da 16. prosinca da je imao koronavirus, da je izlazio van što nije trebao. Međutim, on je dobio zeleno svijetlo od najvažnijih ljudi u Melbourneu. Uvijek će biti podijeljenog društva oko cijepljenja i koronavirusa. Ja sam dobio tri doze recimo, ali hoću kazati jednu stvar, sve vam je to relativno. Vi imate 90% cijepljenih u Engleskoj i onda opet imate 350 000 novozaraženih. Budite sad vi tu pametni".

Kako komentirate izjavu Rafaela Nadala, velikog Novakovog rivala, o tome da pravila se moraju poštivati, da velika većina teniskog svijeta i nije baš glasno stala na stranu Đokovića?

"Da vam kažem jednu stvar. Rafael Nadal je bio pozitivan u Abu Dhabiju 20.-etog prošlog mjeseca, a australske vlasti imaju jedan zakon, po kojem 14 dana u izolaciji, da bi mogao igrati. Gospodin Nadal je 31. već bio na terenu. Znači, nakon 11 dana je bio na terenu. Nitko o tome ne govori. To je, znate što?! Pokušavam biti objektivan, iako je Novak moj igrač. Zapadnjački mediji toliko su jednosmjerni i subjektivni da je jednostavno, da čovjek mora reći čekaj sekundu, samo malo...Ono što se Đokoviću dogodilo na US Openu, na diskvalifikaciju, recite vi meni da je to slučajno napravio Federer, da je bez veze jednu loptu gurnija, nikad ne bi bio diskvalificiran, garantiram vam to. Ja sam 60 godina u tenisu i znam stvari koje se događaju".

'Novakov moralni osjećaj odgovornosti je ogroman'

Što očekujete od Đokovića na turniru i mislite li da se njega namjerno nastoji diskreditirati?

"Đoković je milijun eura dao Bresci, iako nikad nije bio u Bresci. Njegov moralni osjećaj odgovornosti je ogroman. devet milijuna dolara je potrošio na vrtiće u Srbiji, na poplave... U svakom slučaju, ja bih samo želio da on dobije normalan tretman i ništa više od toga, a što će biti i kako će biti, u sportu nema garancije, to vi znate isto kao i ja".

I za kraj, kako ste nam vi, kako zdravlje?

"Ja sam dobro, evo upravo imam trening. Kad sam dva puta na teniskom terenu u 83. godini, onda sam zahvalan Bogu".

Da, zvučite kao da imate 55 godina. (smijeh op.a)...

"Haha, hvala vam lijepa".

Australian Open pratite na Eurosportu u sklopu PLAY Premium paketa.