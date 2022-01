"Ona me je primila u svoj skromni dom. Spavale smo u istom krevetu, brinula se za mene kao da sam joj kći. Nije imala mnogo, no sjećam se da mi je dala 50 eura džeparca i rekla - zaslužila si. Umrla je lani nakon teške bolesti. Bile smo u stalnom kontaktu, pokušavala sam joj pokazati koliko mi je važna u životu, na neki način joj se odužiti za sve što je učinila za mene. Nadam se da sam joj uspjela zahvaliti na svemu. Neki govore o neprijateljskim odnosima između naših dviju država, no to za mene ne postoji. Lidija me naučila što je zahvalnost jer mi je sve dala, a nije morala", opisala je Jelena svoj život s Lidijom iz Šibenika za Gloriju.