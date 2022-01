KAOS / Svakakva srpska obilježja i neka druga na ulicama Melbournea: Policija morala smirivati razjarenu masu

Novak Đoković večeras je slobodan čovjek večeras. Njegovi poklonici, posebno Srbi, oduševljeni su nakon što australski ministar imigracija Alex Hawke danas po hrvatskom vremenu nije odlučio ići protiv odluke suda i poništiti vizu najboljem svjetskom tenisaču.Đoković je, nakon presude australskog suda da mu se omogući pravo na vizu i ulazak u državu, pokušao sa svojim odvjetnicima napustiti njihove prostorije u krenuti nekamo u crnom Audiju s blindiranim staklima. No rulja koja ga je došla podržati nije dala automobilu da prođe. Policajci su ih najprije odgurivali kako bi dali prostora autu, no nije to baš najbolje završilo... Nekoliko pripadnika rulje su napali te policajce, zbilja su počeli jako gurati svi zajedno, a onda su policajci upotrijebili suzavac i rastjerali ih. Čuli su se i povici "ustaše!" Također, na ulicama Melbournea, točnije u ulici gdje se nalazi odvjetnički ured Novakovog odvjetnika u Collins Street, bilo je puno onih sa obilježjima nalik na one zabranjene, četničke, a viđene su i nogometna obilježja... Zatamljeni automobil je bio okružen mnoštvom i svi su uzvikivali "sloboda za Noleta". Nije, očito, moglo bez incidenta.