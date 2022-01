Vodeći tenisač svijeta Srbin Novak Đoković odradio je prvi trening u Melbourneu, nekoliko sati nakon što je dobio žalbu na odluku o odbijanju vize na Saveznom okružnom sudu Australije uoči Australian Opena.

Đoković se zahvalio sucu što ga je pustio iz imigracijskog pritvora rekavši kako je ostao usredotočen na svoju borbu za rekordni 21. Grand Slam.

Novak je prije toga zadržan, pritvoren u hotelu u Melbourneu. Kako kažu srpski mediji, radi se tu o maltretiranju, ali Đokovićeva priča ima jednu veliku rupu.

Problem s datumima

Naime, na jučerašnje pitanje jedne novinarke o zarazi Novaka Đokovića koronavirusom obitelj Đoković prekinula je konferenciju za medije i odmah pustila pjesmu da svira. Đoković je bio zaražen koronavirusom 16. prosinca, a 18. se prosinca družio s djecom.

Na to pitanje nismo dobili odgovor, a zanimljivo je pitanje postavio i Patrick McEnroe, brat legendarnog Johna McEnroea koji je naglasio da je Đoković bio zaražen 16. prosinca, a papire za medicinsko izuzeće morao je predati do 10. prosinca. To, po njemu, nema nikakvog smisla.

Još nije gotovo

Dodajmo kako odluka suca Kellyja ne znači da je slučaj okončan jer ministar za imigraciju, državljanstvo, migrantske usluge i multikulturalna pitanja Alex Hawke može iskoristiti osobne ovlasti za ukidanje Đokovićeve vize.

"Ministar trenutno razmatra to pitanje i proces je u tijeku", rekao je glasnogovornik.

Australian Open počinje 17. siječnja. Đoković je turnir osvojio ukupno devet puta.

