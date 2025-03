Nadal otkrio tko je za njega najbolji član 'Velike trojke' - on, Federer ili Đoković

Vječno pitanje za sve ljubitelje Kraljevskog sporta, kao i za mnoge druge sportove, je ono: "Tko je najveći svih vremena?" Oni malo stariji mogli bi tu spomenuti imena poput Johna McEnroea, Ivana Lendla ili Björna Borga. Neki će spomenuti istinske teniske veličine 90-ih poput Jimmyja Connorsa, Andrea Agassija ili Petea Samprasa. Međutim, u posljednje vrijeme ustoličilo se mišljenje kako 'Najveći' mora biti jedan od pripadnika 'Velike trojke': Roger Federer, Rafael Nadal ili Novak Đoković.

Gotovo je nemoguće razlučiti tko je bolji od njih trojice. Đoković ima najviše Grand Slamova, Nadalova dominacija na jednoj podlozi nikad prije nije viđena u tenisu, a Federerova konstantnost tijekom više od 20 godina na najvišoj razini i elegancija s kojom je igrao učinila ga je najomiljenijem tenisačem u povijesti. Svoje mišljenje o tome tko je najbolji od njih trojice napokon je iz prve ruke dao i jedan od članova Velike trojke, Rafael Nadal, tijekom gostovanja u podcastu Andyja Roddicka.

Foto: Instagram

"Mečevi protiv njih dvojice bili su potpuno taktički različiti. S Rogerom je taktika bila jednostavna. Zato je moje rivalstvo s Federerom bilo atraktivnije za navijače nego s Novakom, iako sam s ovim drugim više puta igrao. On je pokušavao jednu stvar, ja sam pokušavao drugu" - započeo je Nadal, a onda se osvrnuo na stil igre protiv Federera:

"Moj cilj bio je da mu razbijem bekhend. Cijelo vrijeme sam bio koncentriran na to. On je pokušavao igrati paralele iz dva razloga. Bilo da zabije direktan poen, bilo da stvori sebi više prostora. Rogerov cilj bio je biti agresivniji, svaki put kad bi udario forhend, ja sam pravio korak unatrag. Objašnjenje je jednostavno, za mene je njegov forhend bio najbolji protiv koga sam ikada igrao. Bila je to partija šaha u kojoj nije bilo tajni. Cijeli svijet znao je koja je bila strategija." - a potom se okrenuo Đokoviću

Foto: Profimedia

"Protiv Novaka nije bilo tako jasne strategije kao protiv Federera. Mogli smo mi napraviti plan, ali sve se uvijek svodilo na to da moram igrati odlično tijekom dugog perioda. Također, znao sam da moram stalno prilagođavati igru. Nisam smio napadati njegov bekhend jer je rano udarao lopticu i stavljao me u tešku poziciju. Počeo sam koristiti drop shot iz bekhenda, to mi je ponekad išlo. Također, pokušavao sam igrati više kroz sredinu, kako mu ne bih davao uglove. Ako protiv Đokovića otvaraš teren i ne stvoriš prednost, daješ mu šansu da igra kako on želi. Kada je u pitanju kontrola lopte, on je najbolji tenisač protiv koga sam ikada igrao i koga sam gledao" - zaključio je Nadal.

Sjajni Španjolac u karijeri je osvojio 22 Grand Slam naslova, dva manje od Đokovića, a dvije više od Federera. Kad su međusobni omjeri u pitanju, Švicarca je pobijedio 24 puta u 40 mečeva, dok je protiv Đokovića igrao čak 60 puta, a u njih 29 izašao je kao pobjednik.

