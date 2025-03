Donna Vekić propustila veliku priliku i ispala s jakog turnira

Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić noćas je u osmini finala jakog turnira u Indian Wellsu, kojeg zovu i peti Grand Slam, izgubila od Amerikanke Madison Keys sa 6-4, 6-7 (7), 3-6 nakon dva sata i 19 minuta borbe.

U prvom setu Vekić je prva došla do breaka i povela 4-2, ali osvajačica ovogodišnjeg Australian Opena uspjela je vratiti izgubljeni servis i izjednačiti na 4-4. No, već u idućem gemu hrvatska tenisačica ponovno dolazi do breaka i na svoj servis okončava prvi set u svoju korist.

Drugi set donosi drugačiji scenario, obje tenisačice čvrsto drže svoje servise, pa je odluka pala u tie-breaku. Vekić je bolje krenula u 13. igru, imala je tri puta prednost mini-breaka i vodstva 2-0, 4-2 i 5-3. No, Amerikanka je uspjela u završnici seta kreirati preokret i dobiti tie-break.

Foto: Profimedia Vekić je dala sve od sebe, ali nije išlo.

U odlučujućem, trećem setu, već u prvom gemu Madison Keys oduzima servis olimpijskoj viceprvakinji. Amerikanka nije ponudila niti jednu priliku za obrat, a u sedmom gemu dolazi do još jednog breaka i vodstva 5-2. Ipak, Vekić se ne predaje i kad je Keys servirala za pobjedu uspijeva doći do breaka. No, na kraju nije uspjela doći do potpunog preokreta i Amerikanka dobija odlučujući set sa 6-3.

Bio je to njihov četvrti međusobni dvoboj i treća pobjeda Amerikanke. Vekić je slavila u kolovozu 2019. godine u Torontu.

