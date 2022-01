Premijeri Australije i Srbije u utorak su razgovarali o nesigurnoj vizi Novaka Đokovića nakon što je prvorangirana srpska teniska zvijezda pobijedila u sudskoj bitci za natjecanje na Australian Openu, ali mu i dalje prijeti deportacija jer nije cijepljen protiv COVID-19, javlja CTVNews iz Canberre.

Drama o deportaciji polarizirala je i podijelila mišljenja i izazvala snažnu podršku 20-strukom osvajaču Grand Slam turnira u njegovoj rodnoj Srbiji.

Premijer Scott Morrison, trenutno najomraženiji lik u Srbiji (Srđan Đoković i okupljeni građani na potpori podrške u Beogradu prošlog tjedna uzvikivali su za premijera Australije Scotta Morrisona - Skot) i njegova srbijanska kolegica Ana Brnabić dogovorili su se u telefonskom razgovoru da ostanu u kontaktu oko sporne vize 34-godišnjaka, priopćio je Morrisonov ured...

Telefonski razgovor

"Premijer je objasnio našu nediskriminirajuću graničnu politiku i njezinu ulogu u zaštiti Australije tijekom pandemije COVID-19", stoji u priopćenju Morrisonova ureda. "Obojica su se složila ostati u kontaktu po tom pitanju."

"Brnabić je zamolila Morrisona da osigura dostojanstveni odnos prema teniskoj zvijezdi", javila je javna radiotelevizija Srbije.

"(Srpski) premijer je posebno istakao važnost uvjeta za trening i fizičku pripremu za predstojeće natjecanje, s obzirom na to da Novak Đoković prethodnih dana nije smio trenirati, a turnir u Melbourneu počinje ovog vikenda", prenio je RTS.

Đoković je bio na treningu teniskog terena u Melbourneu nekoliko sati nakon pobjede na sudu...

"Zadovoljan sam i zahvalan što mi je sudac poništio ukidanje vize. Unatoč svemu što se dogodilo, želim ostati i pokušati se natjecati na Australian Openu. Ostajem fokusiran na to", tvitao je Đoković u utorak nešto iza ponoći.

"Doletio sam ovdje da igram na jednom od najvažnijih događaja koje imamo pred nevjerojatnim navijačima", dodao je.

No, ministar imigracije Alex Hawke razmatra korištenje svoje ovlasti za deportaciju teniske zvijezde u skladu s posebnim zakonom.

Ministar imigracije razmatra o važnom pitanju

"Ministar trenutno razmatra to pitanje i proces je u tijeku", stoji u priopćenju Hawkeova ureda.

Pogranični dužnosnik otkazao je Đokoviću vizu u zračnoj luci u Melbourneu prošlog četvrtka, nekoliko sati nakon što je stigao u Australiju kako bi se natjecao na turniru.

Đoković je bio zatvoren u hotelskoj sobi u karantenu u Melbourneu do ponedjeljka, kada mu je sudac vratio vizu, navodeći proceduralne pogreške graničnih službenika u zračnoj luci.

Necijepljeni 34-godišnjak dobio je medicinsko izuzeće od Tennis Australia, organizatora turnira, od pravila cijepljenja da se natječe jer je prošlog mjeseca bio zaražen COVID-19.

Ali australske granične snage odbile su mu dopustiti izuzeće od nacionalnih pravila cijepljenja za dolazne nedržavljane.

Rečeno je da je infekcija u prethodnih šest mjeseci bila samo razlog za izuzeće od cjepiva u slučajevima u kojima je koronavirus prouzročio tešku bolest.

Istraga je u tijeku, je li Nole lagao na formularu za ulazak u zemlju?

Također postoje nova pitanja u vezi s Đokovićevim formularom za ulazak u zemlju nakon što je u dokumentima koje je objavio Federalni okružni sud otkriveno da je rekao vlastima da nije putovao 14 dana prije leta za Australiju.

Đoković iz Monte Carla sletio je u Melbourne u srijedu nešto prije ponoći, odgovarajući "ne" na pitanje o prethodnim putovanjima u svom obrascu australske putne deklaracije.

No, aktualni prvak Australian Opena snimljen je kako igra tenis na ulicama glavnog grada Srbije, Beograda, na Božić i trenira u Španjolskoj 31. prosinca -- oba datuma u roku od 14 dana.

U deklaraciji se navodi da je davanje lažnih ili obmanjujućih informacija ozbiljan prekršaj, a dostupne su i građanske kazne.

Đoković je graničnim službenicima rekao da je Teniski savez Australije ispunio deklaraciju u njegovo ime, ali je službenik koji mu je poništio vizu primijetio da bi sportsko tijelo to omogućilo "na temelju informacija koje je dao nositelj vize".

Međusobne optužbe

Otkako je Đokoviću ukinuta viza, češka tenisačica Renata Vora─ìova i neimenovani europski teniski dužnosnik deportirani su iz sličnih razloga.

Morrisonova konzervativna vlada okrivila je za debakl Teniski savez Australije, koju ministri optužuju da je dovela igrače u zabludu o australskim zahtjevima za cjepivom.

No, novine su izvijestile da je Tennis Australia zamolio Ministarstvo unutarnjih poslova da provjeri dokumentaciju o vizama Đokovića i drugih igrača prije nego što su se ukrcali u zrakoplov. Odjel nije.

Glasnogovornica oporbenih unutarnjih poslova Kristina Keneally za konfuziju oko vize teniske zvijezde okrivila je nedostatak planiranja od strane vlade.

"Trebalo je biti jasno o tome je li ispravno da Đoković uđe u zemlju kako bi igrao na Australian Openu kada mu je prvobitno dala vizu", izjavio je Keneally.

"Ako (on) bude deportiran, to će učiniti nevjerojatnu štetu Australiji. Ako ostane, to čini nevjerojatnu štetu našim strogim zakonima o granicama i prava je uvreda za Australce koji su radili težak posao zatvaranja i cijepljenja", rekao je Keneally za Televiziju Sedam mreža.

Političari vode bitke

Keneally je naglasio da je saga o Đokoviću učinila da Australija "izgleda kao mala šala" na svjetskoj pozornici.

Daniel Andrews, premijer države Victoria koja je domaćin Australian Opena, dodao je da je savezna vlada promijenila svoja granična pravila posljednjih mjeseci.

"Kada smo ranije govorili o izuzećima, sjećate se da je ministar Hawke rekao da je njegovo očekivanje da, ako niste dvostruko cijepljeni, nećete ući u zemlju bez obzira igrate li tenis ili radite bilo što drugo", kazao je Andrews, koji je poput Keneallyja član Laburističke stranke lijevog centra.

"Ispostavilo se da to nije stav vlade Commonwealtha i da su puštali ljude koji nisu bili dvostruko cijepljeni", istaknuo je Andrews.

