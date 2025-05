Poznati srpski menadžer brutalno pretučen ispred hotela u Zagrebu. Napadač: 'Reći ću vam kako je bilo'

Saša Mirković, kontroverzni vlasnik i direktor Hype produkcije, optužio je poznatog estradnog menadžera Velibora Popovića Popa da ga je fizički napao ispred jednog hotela u Zagrebu, javlja Kurir.

Prema informacijama koje su dosad dostupne javnosti, do sukoba je došlo u strogom centru Zagreba, a Kurir je objavio fotografije na kojima Sašu Mirkovića medicinsko osoblje izvodi iz hotela.

Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

''Reći ću vam onako kako je doista bilo. Stajao sam ispred hotela u Zagrebu. U jednom se trenutku ispred ulaza zaustavio automobil – crni džip, zagrebačkih registracija. Nisam obraćao pažnju dok čovjek – odnosno Saša Mirković – nije izašao. Odmah je krenuo na mene. Počeo je vrijeđati moju djecu. Potukli smo se kao muškarci. On je prvi nasrnuo na mene, a to potvrđuje i snimka ispred hotela. Dakle, sve se jasno vidi – nema laži ni prevare. Nikakvo ubojstvo niti ostale gluposti koje ta osoba plasira u javnost kako bi ispao žrtva. To mu neće proći jer se na snimci sve vidi. Naša poznata poslovica kaže: ''Ako koza laže, rog ne laže!” Stojim iza svega što sam rekao, ne bježim ni od koga i nemam što skrivati. Meni su čast i obraz najvažniji, kao i to da uvijek, u svakoj situaciji, zaštitim svoju djecu i svoje prijatelje'', rekao je menadžer za Kurir.

Velibor Popović poznat je kao menadžer popularnih pjevača.

