Kad je Goran Ivanišević postao trener Novaku Đokoviću, mnogi ne znaju kako je time, u biti, zatvoren jedan krug koji je otvoren davne 2000. Takva je, na kraju krajeva, bila im i sudbina...

Tada je Novak Đoković kao 13-godišnjak došao na tenisku akademiju kod Nikole Pilića u Munchen. Tamo je bio i Goran. Bio je to prvi susret njih dvojice i prvi put da je Goran vidio nešto posebno u tom klincu. Sjedeći za stolom jednom prilikom, nekih mjesec dana nakon što je Novak Đoković bio već na akademiji, Nikola Pilić zamolio je Gorana da odigra malo s njim...

Mali Novak oduševio budućeg pobjednika Wimbledona

"Znate što, moja supruga je često s njim razgovarala i jednom mi je rekla, kad je Novak tek došao, možda je bilo par tjedana, da je taj mali poseban. Tada je bio u Munchenu i Goran Ivanišević. I jedne nedjelje poslijepodne smo igrali i s obzirom da je Goran imao katastrofalnu igračku 2000. godinu, trenirao sam s njim. Izgubio je 19. puta u prvom kolu itd... I ništa, igrali smo dva sata i ja kažem slušaj Gorane, ajde udari s ovim malim, ima 13 i pol, 14. godina, udari s njim pet minuta. Kaže on hoću, hoću šjor. Niko. Udarali su oni 23 minute i mali Novak je bio hipnotiziran u tom teniskom sparingu. Niti jednu loptu nije poslao u mrežu. Završili su i kaže meni Goran, 'šjor Niko, ovaj mali je dobar, bit će nešto od njega. Rekao sam mu na to da isto mislim. Počeo sam nakon toga intenzivno s Novakom igrati i bio je 4 i pol godine kod mene. Vodio sam ga u Beograd i tu je napravio prve ATP poene. Ja sam od tajnika Teniskog saveza Srbije dobio 4 wilde carda u Beogradu", otkriva nam dosad neispričanu priču Nikola Pilić.

Zapričali smo se s šjor Nikom, a čovjek je bio usred igranja tenisa...

"Tu je Novak napravio prve poene. Dolazio je on i kasnije kad je imao 20., 21. godinu, na tjedan - dva bar... Njemu su te godine u mojoj akademiji bile najdraže u njegovom životu. I sam je to rekao. I tu je počela povezanost mene s njim. Puno sam mu dao, jer sam vidio da je nešto specijalno. Znate, to vam je isto, primjerice, da ste vi šef nekog rudnika dijamanata, imate i puno, a onda odjednom vidite neki drugi dijamant, drugačije boje, izgleda, vidite dijamant koji se nekako ističe, posebnije blješti... Onda kažete da na njega mora potrošiti vrijeme. Osim toga, Novak je imao potrebne komponente. Znači, sve što si mu rekao, on ti je vratio nazad. Brzo je učio i shvaćao."

Travnati teren i Wimbledon

Novakova pitanja kad je bio dječak koji je sanjao da će jednog dana zaigrati upravo na Wimbledonu, na travnatom terenu koji mu je od malena urezan kao nekakav sinonim za tenis, tako je Novak Đoković kao klinac imao percepciju tenisa. Travnati teren i Wimbledon. Kasnije se to, naravno, razvijalo. Sukladno njegovim godinama, odrastanju, shvaćanju i učenju teniske igre kao takve...

"Novak je jednostavno jedan predivan čovjek. Pravi prvak i njegova zahvalnost je tolika da ne mogu vam to dočarati. To su neke naše stvari, između nas, privatne, ali čovjek je baš ono, čovjek i po. I po karakteru i po poštovanju koje ima prema drugima, jako mi je drago da mu je Goran trener."

Novakovu suprugu Jelenu šjor Niko opisuje isto kao divnu osobu. Jelena je vrlo ambiciozna žena koja, čini se, drži sve konce u svojim rukama kada je u pitanju Novak Đoković (34) i njihovo dvoje djece.

Mnogi mediji tvrde da ona ima veliki utjecaj na slavnog tenisača koji je navodno zbog nje postao i vegan. Osim što je Jelena veliki borac za prava životinja, ona je i direktorica Zaklade Novak Đoković koja pomaže siromašnoj djeci u Srbiji.

'Jelena i Novak su divni ljudi'

"Jelena je s Novakom oko 9 milijuna dolara potrošila na obnovu i otvaranje novih dječijih vrtića, a da ne kažem još da je on, recimo, milijun eura poklonio u Italiju kad je bio COVID-19 i to gradu u kojem nikad nije ni bio. Što da vam kažem. Treba za to imati dušu, osjećaja", govori nam Nikola Pilić.

Tijekom karijere Novaka Đokovića tri puta su predstavljali kao Hrvata. vjerojatno najpoznatiji slučaj gdje se Noleta predstavlja kao Hrvata dogodio se u Montrealu 2007. Tada je prilikom uručivanja nagrade spiker Đokovića predstavio kao hrvatskog tenisača.

“Nisam Hrvat, ja sam iz Srbije, ali nema veze, ne ljutim se, to je sve isto”, kazao je Đoković nakon čega je izazvao brojne polemike u srpskoj javnosti. Nikad Noleta nije zanimalo kakve je netko nacionalnosti, priča nam šjor Niko. Novak Đoković je uvijek rado dolazio u Hrvatsku. Poznato je da je javno dao podršku Vatrenima na SP-u u Rusiji 2018., nakon čega se s nekima i vidio, te sprijateljio.

'Novak navija za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, voli doći u Hrvatsku, posebno u Umag'

"Ma, on vam i navija za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, naravno uz sportske kolektive svoje zemlje. Voli doći u Hrvatsku. Igrao je često u Umagu, nekoliko puta, čak i kad je kao mladi tenisač igrao finale, pa je morao predati meč jer nije mogao više disati, s obzirom da je morao na operaciju nosa. Kod 7-6 Wawrinke je predao meč u finalu, a ljudi su mu aplaudirali. To je zato jer ima karizmu, osobnost", ističe nam Nikola Pilić i dodaje:

"Nema vam kod Novaka granica. OK, njegova mama je iz Vinkovaca, prezimenom Žagar, ali to nema nikakve veze. Njega ne zanimaju nikakve granice, nacionalne barijere, ma kakvi... To za njega, to kod njega ne postoji. Na kraju krajeva, pa da nije tako, onda ne bi njemu trener bio Goran, ne bi govorio da sam ja njegov teniski otac, ja, Splićanin i Hrvat. Njega to uopće ne zanima. Novak Đoković je svjetski čovjek i tako se ponaša. "

Što se tiče finala Wimbledona, Nikola govori kako ta pobjeda za Novaka znači jako puno.

'Napisao sam Novaku da se sad nalazi tamo gdje mu je i mjesto'

"Ma, puno više nego normalno. Jer, imao je problema na Australian Openu, imao je prošle godine problema s koronavirusom, sad kad nema korone ne može nastupiti na US Openu. To je sve skupa smiješno. Smiješna je i odluka ATP-a da ne dodjeljuju bodove za pobjede na Wimbledonu. Pa zašto, koji je tome razlog, rat u Ukrajini, ruski tenisači? Ma, kakva Ukrajina, Amerika i Rusija. I nije to samo zbog toga. Žao mi je što se to događa, politika se počela puno miješati u sport, uvijek se i miješala, ali sad je to previše. To ima veze s Borisom Johnsonom koji nije pustio Rubljeva da nastupi na Wimbledonu, a što taj mali ima s Putinom?! Evo što se događa, ova mala Ruskinja koja igra za Kazahstan osvojila je Wimbledon. Žao mi je i Kyrgiosa i Novaka što ne mogu dobiti poene. Poslao sam Novaku poruku, čestitao mu i napomenuo kako se nalazi na mjestu na kojem zaslužuje biti. "

Novak Đoković izgubio je prvi set, pa se naljutio, skoncentrirao i u sljedeća tri u potpunosti nadigrao Kyrgiosa. Posebno ga je uništio mentalno. Bio je smiren, igrao je svoju igru, smijao se i uživao u tenisu. I to protiv tenisača kojeg u jedina dva međusobna meča nije dobio. Kyrgios je uvjerljivo bio bolji od Novaka koji do ovog meča nije imao odgovor na njegov servis.

Strahovao od Kyrgiosovog servisa

Strahovao je od Kyrgiosovog servisa, nije ga znao, mogao pročitati. Vjerojatno ga nitko u svijetu tenisa niti ne može pročitati. Takva mu je rotacija loptice i tehnika udarca.

"Izgleda da Novak prvi set tako i tako daje. Kyrgios je izuzetan talent, tu nema diskusije, pogodio je 25 aseva, servis mu se ne može čitati itd... Osim toga, i taj drugi njegov servis je dosta snažan i dobar, ali prvi je jednostavno bomba, kad pogodi, jednostavno je lopticu nemoguće vratiti. Ali, Novak je imao odlične živce. Znao je da će Kyrgios napraviti jednu ili dvije pogreške pritom, imali ste gemova koji su trajali minutu, jer je Kyrgios pogodio tri prva servisa. Bio je spreman na to da mora čekati kad Kyrgios ne pogodi dva asa po gemu. Imao je i malo sreće. Na 5-4 u trećem setu imao je 0-40 i tu se on izvukao, to je bio prijelomni trenutak. Jer, da je bilo 5-5, to bi već bilo gusto".

Najveća Novakova pobjeda u Wimbledonu, zbog svega što je doživio

Za kraj nam je šjor Niko rekao:

"One sekunde kad je Novak ušao u ritam, on je od deset poena dobio sedam. Za njega ova pobjeda znači jako puno. Mislim da mu je ovo najdraži osvojen Wimbledon u životu, zbog svega što je iza njega, najznačajniji. Imam osjećaj da bi se dosta ljudi naslađivalo da je izgubio. Kyrgiosu svaka čast, da je čvršći u glavi bi bio u TOP 10 sigurno. Ali, karakter se jako teško može promijeniti. Vidite da je on bio ljut na svoju ložu koja se dizala, koja je bila ekstremno opuštena. Nick Kyrgios je već sad puno bolji nego prije par godina, kad je rekao da više ne želi igrati tenis. Ovo mu je, na kraju krajeva, najveći uspjeh u karijeri."