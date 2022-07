AMIGO / Je li ovo početak jednog divnog prijateljstva? 'Ne znam hoćemo li to učiniti večeras ili neku drugu noć'

Srbin Novak Đoković pobjednik je trećeg teniskog Grand Slam turnira sezone Wimbledona nakon što je u finalu pobijedio Australca Nicka Kyrgiosa sa 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (3). Đokoviću je to 21. Grand Slam naslov pri čemu sedmi osvojeni Wimbledon. Bolji od njega je tek Rafael Nadal koji je 22 puta slavio na nekom od četiri najveća turnira, dok u Wimbledonu jednu pobjedu više ima Švicarac Roger Federer. Dodajmo kako je ovo četvrto uzastopno Đokovićevo slavlje u All England Clubu, a zadnji poraz doživio je 2017. u četvrtfinalu od Čeha Tomaša Berdycha. Nakon toga nanizao je 28 pobjeda na trećem grand slam turniru sezone. Nakon meča, Novak Đoković ibratio se svom suparniku s kojim je nekad imao nerazriješene račune, napet odnos, ali od kad je Kyrgios javno pružio podršku Đokoviću kad je proživljavao dramu na Australian Openu početkom ove godine, njihovi međusobni tonovi su se smirili i sad je to početak, pa nadaju se valjda svi, pa i oni sami - prijateljstva! Đoković se, stoga, poput pravog šampiona, sportaša, obratio i svom suparniku. "Nick, vratit ćeš se. Ne samo u Wimbledonu, već finalima. Znam da je teško pronaći riječi utjehe nakon ovako teškog poraza, ali pokazao si zašto zaslužuješ biti jedan od najboljih igrača na svijetu, posebno na ovoj podlozi. Stvarno te jako poštujem, mislim da si fenomenalan tenisač, sportaš, nevjerojatan talent. Nisam mislio da ću tako lijepo govoriti o tebi," dodao je Đoković sa smiješkom. Đoković i Krygios su se prije finala dogovori da tko osvoji pokal mora platiti večeru. "Ne znam hoćemo li to učiniti večeras ili neku drugu noć. Ovo je početak prekrasnog odnosa među nama i izvan terena. Počnimo s večerom i pićem, pa ćemo vidjeti," poručio je srpski tenisač. Kyrgios je prvi nepostavljeni finalist Wimbledona od svog sunarodnjaka Marka Philippoussisa 2003. Lovio je svoj prvi Gland Slam, ali nije uspio, ostavši na šest osvojenih turnira. Posljednji je osvojio 2019. u Washingtonu. Pogledajte galeriju s centralnog terena All England Cluba nakon meča.