JE LI ZATO BIO LUD? / Prekrasna djevojka Nicka Kyrgiosa očarala sve u Wimbeldonu: 'Uzbudila ju je prisutnost Toma Cruisea, bila je blizu i kraljevske obitelji'

Zanosna djevojka Nicka Kyrgiosa, seksi blogerica Costeen Hatzi, pokušala je uživati ​​u svom iskustvu finala Wimbledona u nedjelju unatoč porazu svog odabranika srca od Novaka Đokovića. U biti, nije pokušavala, nego je uživala... Costeen je provela posljednja dva tjedna u All England Clubu podržavajući Kyrgiosa u njegovom nevjerojatnom trku do finala. Putem društvenih mreža pohvalila se na licu mjesta, u trenutku kad je kraljevska obitelj prolazila pored nje u Wimbeldonu, na centralnom kompleksu. "Bok kraljevska obitelji" uz dva nasmijana emojija. Kyrgios je bio u razdražljivom raspoloženju tijekom meča, kritizirao je svog oca, dio tribine na kojoj su bili njegovi i djevojka, te se bunio kod suca, zahtjevajući da ukloni ženu koja je izgledala kao da je popila "700 pića". Ipak, bio je opuštenijeg raspoloženja nakon meča, toplo se rukujući s Đokovićem prije nego što je Srbina nazvao "Bogom". Costeen je dizala raspoloženje svog dečka za vrijeme turnira i bila je uvijek uz njega. Dvojac je prije tri dana viđen u trenutku izmjenjivanja nježnosti na terenima za vježbanje u Aorangi Parku. Uoči finala Wimbeldona, Costeen se slikala sa svojim dečkom uz opis fotografije na Instagramu: "Ne mogu riječima opisati koliko sam ponosna na tebe. Učinimo to!" Kyrgiosova sestra Halimah također je bila u Londonu zbog Wimbledona. "I nju je uzbudila Cruiseova prisutnost, snimivši selfie video iz Kyrgiosove lože za obitelj i prijatelje igrača sa slavnim glumcem daleko u pozadini", pišu Englezi.