KAKAV LUĐAK / U jednom trenutku je sve normalno, onda ga samo okrene: 'Sve je to radio samo nekoliko metara od osmogodišnjeg princa Georgea'

Australska teniska zvijezda Nick Kyrgios vjerojatno je najosebujniji i najkarizmatičniji tenisač današnjice, ili bar jedan od... Zločesti dečki svjetskog tenisa protiv Novaka Đokovića u finalu Wimbledona pokazao je svoj eksplozivan temperament i karakter. Naime, Kyrgios je za vrijeme cijelog meča vikao, psovao, negodovao, žalio se sucu Renaudu Lichtensteinadau da ga se ometa s tribina, u trenucima čak i vikao na njega, pa je onda i zagalamio na vlastitog oca, usred centralnog terena All England Cluba, jer ga njegov kut, zajedno s njim, nisu nisu bili tijekom meča dovoljno njemu posvećeni, odnosno nije bio zadovoljan podrško svog oca... Britanski tabloid The Sun javlja kako se Nick Kyrgios pobrinuo za svoje uobičajene ispade bijesa, galamu i psovke - "sve samo nekoliko metara od osmogodišnjeg princa Georgea", pišu Englezi. Na trenutke je izgledao kao da nije svoj, kao da mu treba "egzorcizam"... Međutim, zloglasni usijani Nick Kyrgios je izgubio hladnokrvnost na wimbledonskoj vrućini od 29 stupnjeva celzijusa. Pa je tako tijekom meča, prilikom vodstva od 40-0 na svom servisu, odjednom poludio i počeo galamiti na suca... Njegova zanosna nova djevojka, seksi blogerica Costeene Hatzi, velika mu je podrška koja je s tribina centralnog terena u Wimbeldonu bodrila svoju ljubav i svjedočila, poput svih, njegovim ispadima. No, ona ga voli sa svim njegovim manama i vrlinama... Srbin Novak Đoković pobjednik je trećeg teniskog Grand Slam turnira sezone Wimbledona nakon što je u nedjeljnom finalu pobijedio Australca Nicka Kyrgiosa sa 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (3). Đokoviću je to 21. Grand Slam naslov pri čemu sedmi osvojeni Wimbledon. Bolji od njega je tek Rafael Nadal koji je 22 puta slavio na nekom od četiri najveća turnira, dok u Wimbledonu jednu pobjedu više ima Švicarac Roger Federer. Dodajmo kako je ovo četvrto uzastopno Đokovićevo slavlje u All England Clubu, a zadnji poraz doživio je 2017. u četvrtfinalu od Čeha Tomaša Berdycha. Nakon toga nanizao je 28 pobjeda na trećem grand slam turniru sezone. Za srpskog tenisača ovo je 88. osvojeni turnir u karijeri, dok je Australac ostao na šest osvojenih turnira. Posljednji je osvojio 2019. u Washingtonu.