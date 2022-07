UŽIVO

Finale Wimbledona

Centralni teren

Početak: 15.00

NOVAK ĐOKOVIĆ - NICK KYRGIOS 0-0

Znakovito ili ne, ali Novak Đoković je uoči ovog finala trenirao s mladom hrvatskom teniskom senzacijom iz Splita Milijem Poljičkom, koji se plasirao u finale Wimbledona za juniore.

Trenirao s Poljičkom

Ipak, iz ovog kuta to ne djeluje kao nešto što je čudno. Kraj je turnira i nema puno tenisača koje bi Đoković mogao pozvati na trening, a kako je Poljičak ušao u finale, to što je u subotu bio preko puta Novaka je i očekivano.

Puno je razloga zašto ovogodišnje finale nije poput niti jednog do sad, a puno je finala odigrano od 1877. godine otkada postoji ovaj slavni teniski turnir.

Za početak, pobjedniku neće pripasti samo pehar i novčana nagrada namijenjena šampionu, već i račun nakon večere i izlaska u noćni klub koji su dogovorili dvojica finalista dan pred finale.

Kako bilo, sigurno više od računa i večere obojicu zanima titula. Ona je na ovom turniru za Kyrgiosa znak "ultimativne slave", to je Australca teniski besmrtnost. Đoković se, pak, u nedjelju bori za četvrti uzastopni naslov na Wimbledonu i ukupno 21. Grand Slam turnir, čime će doći Rafi Nadalu na samo jedan osvojen naslov. Podsjetimo, Novak i Rafa vode veliku bitku za najboljeg u povijesti, naravno zajedno s Federerom. Nadal ima 22. Grand Slam naslova, spomenuti veliki dvojac 20.

Kyrgios želi prvi veliki trofej

Kyrgios cilja na prvi veliki trofej u pojedinačnoj konkurenciji iako su mnogi mislili da je vrijeme žilavog Australca prošlo. On čak i vodi u međusobnom okršaju i Đoković nije osvojio set u njihova dva susreta 2017. godine.

Kyrgios je obje pobjede ostvario 2017. na tvrdoj podlozi u Acapulcu i Indian Wellsu, oba puta svladavši Đokovića u dva seta.

"Jedna stvar je sigurna, bit će to vatromet emocija. On će igrati prvo Grand Slam finale, bit će uzbuđen, nema puno za izgubiti. Ima snažne udarce. nismo igrali već neko vrijeme, a nisam uzeo ni set protiv njega, nadam se da će sada biti drugačije. To je novo finale za mene na turniru koji jako volim. Iskustvo je na mojoj strani", rekao je Đoković o meču s Kyrgiosom.

Međutim, Đoković u Wimbledonu i na Grand Slamu je drugačija perspektiva. Nije izgubio meč na prvenstvu od 2017., kada se povukao zbog ozljede u četvrtfinalu, a igrat će u svom 32. velikom finalu - što je rekord za muškarce, javlja ugledni britanski BBC.

"Jako sam zabrinut i nervozan", rekao je Kyrgios za BBC Sport.

"To je nešto što nikad prije nisam imao priliku učiniti, igrati u finalu Slama".

"Bio sam u puno finala u karijeri, ali ovo je prvi put u Wimbledonu, na Grand Slamu, najvećem turniru na svijetu. To je ono što me držalo budnim noću - prilika da igram za najveću slavu i postati teniska besmrtnost."

Kyrgios, koji nema trenera, kaže da se ne uspoređuje s Đokovićem ili ostalim članovima 'velike trojke' njegovog sporta - Rafaelom Nadalom i Rogerom Federerom - jer su "nedodirljivi" i da on stvari radi drugačije.

"Oni su savršeni uzori", izjavio je Kyrgios, koji je ove godine dvaput kažnjen u Wimbledonu zbog svog ponašanja na terenu.

'Mogu se kao nesavršen suprostaviti velikanima, ljudi me zato vole'

"Osjećam da postoji puno ljudi koji znaju da je to nedostižno pa gledaju u mene, koji sam blizak i imam puno nesavršenosti, a još uvijek se mogu suprotstaviti velikanima. Wimbledon je čist i u finalu imate nekoga tko je nervozan, ima tetovaže, a ne čistu vrstu Rogera Federera. Mislim da je to inspiracija za mnoge ljude. Mislim da sam to u potpunosti napravio na svoj način. Nikad nisam stvarno slušao nijednog trenera."

Finale Wimbledona dolazi krajem tjedna. Kyrgios je saznao da će se sljedeći mjesec pojaviti pred sudom u Australiji u vezi s optužbom za uobičajeni napad, nešto što mu je, kako je rekao, otežalo "usredotočiti se" na svoje nastupe na turniru.

Rekao je da ima "stvari koje želi reći", ali su ga njegovi odvjetnici savjetovali da to ne učini, jer su optužbe vrlo ozbiljne.

Đoković i Kyrgios su otišli dalje od prvobitnog dosta oštrog odnosa jedan prema drugom, a Kyrgios je to opisao kao odnos s malo ljubavi...

Kyrgios je ranije nazvao Đokovića "oruđem" i rekao da ne bi slušao savjet od nekoga "tko se zabavlja bez majice tijekom globalne pandemije", misleći na teniski turnir koji je organizirao Đoković i koji se održao u prvim mjesecima pandemije koronavirusa, kad je svijet bio u strahu i nije znao točno ni o kakvom se virusu radi, kao niti posljedice svega. Vladala je globalna panika.

Smirili tenzije

Đoković je zauzvrat rekao da nema previše poštovanja prema Kyrgiosu izvan terena.

Međutim, Kyrgios je branio Đokovića kada je Srbin ranije ove godine deportiran iz Australije jer nije bio cijepljen protiv koronavirusa.

Kako bilo, Nole strahuje od Nickovog servisa, on mu nikako ne leži, ali nema sumnje kako je izuzetno motiviran da pobijedi, isto kao i Kyrgios.

Craig O'Shannessy, bivši član Đokovićeve stručne ekipe, je prije pet godina bio dio Đokovićevog stručnog tima za taktičku analizu i dobio je zadatak pronaći bilo kakav znak po kojem bi se moglo predvidjeti gdje će Kyrgios servirati.

"Bilo da se radi o položaju stopala, bacanja lopte - bilo što da je drugačije, a što bi moglo otkriti gdje će servirati", izjavio je O'Shannessy u razgovoru za australski dnevnik Sydney Morning Herald.

"Novak strahuje od Nickovog servisa. To je pokazao i time što je Nickov servis nazvao najboljim s kojim se morao suočiti. Preklopio sam snimke Nickovog servis po dijagonali i kroz sredinu i nisam pronašao nikakvu razliku. Novak je bio uvjeren da mora biti nešto po čemu se može pročitati Nickov servis, ali doslovno ništa nismo pronašli. Kod oba servisa na isti način baca loptu, a Nickov brzi pokret čini taj udarac nečitljivim", otkrio je Craig O'Shannessy.