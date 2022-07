NEMA NI 18. / Ovako je izgledao pohod mladog Splićanina Poljičaka do povijesnog trijumfa na Wimbledonu

Mladi hrvatski tenisač Mili Poljičak, koji će za tri dana napuniti 18 godina, novi je pobjednik juniorskog Wimbledona. U nedjeljnom finalnom susretu mladi Splićanin i treći nositelj turnira svladao je Amerikanca Michaela Zhenga 7-6(2), 7-6(3). Poljičak je time postao treći hrvatski tenisač u povijesti s naslovom pobjednika nekog juniorskog Grand Slam turnira. Ranije je to uspjelo najboljem hrvatskom tenisaču Marinu Čiliću, 2005. u Roland Garrosu, te Borni Ćoriću 2013. na US Openu. Hrvatske tenisačice, pak, imaju šest trijumfa u juniorskoj konkurenciji. Poljičak je time postao i prvi hrvatski tenisač pobjednik juniorskog dijela Wimbledona. Do sada je hrvatski tenis imao dvojicu finalista, ali su obojica gubili završne mečeve. U pitanju su Ivan Ljubičić (1996. od Vladimira Volčkova) i Mario Ančić (2000. od Nicolasa Mahuta). Dodajmo svemu kako je Poljičak ove godine zajedno s Litavcem Edesom Butvilasom osvojio juniorski turnir parova u Roland Garrosu. Wimbledon, finale juniora: Mili Poljičak (Hrv/3) - Michael Zheng (SAD) 7-6(2), 7-6(3) Popis dosadašnjih osvajačica: 1996. - Mirjana Lučić (US Open) 1997. - Mirjana Lučić (Australian Open) 1998. - Jelena Kostanić (Australian Open) 2005. - Marin Čilić (Roland Garros) 2013. - Borna Ćorić (US Open) 2013. - Ana Konjuh (Australian Open) 2013. - Ana Konjuh (US Open) 2022. - Petra Marčinko (Australian Open)