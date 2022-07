Srpski tenisač Novak Đoković će u nedjelju protiv Australca Nicka Kyrgiosa po osmi put u karijeri igrati finale na središnjem terenu wimbledonskog All England Cluba, nakon što je u petak u polufinalu svladao Britanca Camerona Norrieja sa 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 za dva sata i 34 minuta igre.

Đokovićev protivnik u borbi za titulu, kontroverzni Australac Kyrgios (27) , poznat kao "zločesti dečko svjetskog tenisa", je sada prvi put u karijeri prošao dalje od četvrtfinala na Grand Slam turnirima i u dosadašnja dva međusobna dvoboja je bio bolji od Đokovića.

Kyrgios je obje pobjede ostvario 2017. na tvrdoj podlozi u Acapulcu i Indian Wellsu, oba puta svladavši Đokovića u dva seta.

"Jedna stvar je sigurna, bit će to vatromet emocija. On će igrati prvo Grand Slam finale, bit će uzbuđen, nema puno za izgubiti. Ima snažne udarce. nismo igrali već neko vrijeme, a nisam uzeo ni set protiv njega, nadam se da će sada biti drugačije. To je novo finale za mene na turniru koji jako volim. Iskustvo je na mojoj strani", rekao je Đoković o meču s Kyrgiosom.