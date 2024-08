Donna Vekić nije u subotu uspjela osvojiti zlato na Olimpijskim igrama u teniskom dijelu natjecanja za žene. Pobijedila ju je sedma igračica svijeta Zheng Qinwen sa 6-2, 6-3.

Tako je 21-godišnja Zheng postala prva kineska tenisačica koja je osvojila olimpijsko odličje u pojedinačnoj konkurenciji i odmah u debiju došla do zlatne medalje. Prije nje olimpijskim pobjednicama su postale Li Ting i Sun Tiantian 2004. u Ateni, ali u konkurenciji ženskih parova.

Za 28-godišnju Osječanku Donnu Vekić ovo je bio drugi nastup na Igrama, a postala je prva hrvatska tenisačica koja je osvojila olimpijsko odličje od 1988., kad je tenis ponovno uvršten u redovan olimpijski program. Četiri godine prije, na OI u Los Angelesu, Zagrepčanka Sabrina Goleš je osvojila srebrno odličje, a u finalu je izgubila od Njemice Steffi Graf, no tada je tenis bio u statusu pokaznog sporta.

Donnina medalja je ukupno šesta koju su za Hrvatsku osvojili tenisačice i tenisači. Goran Ivanišević je 1992. u Barceloni osvojio broncu u pojedinačnoj konkurenciji te u paru s Goranom Prpićem. Mario Ančić i Ivan Ljubičić su došli do bronce u konkurenciji parova 2004. u Ateni, da bi 2021. u Tokiju Nikola Mektić i Mate Pavić osvojili zlato pobijedivši u hrvatskom finalu Marina Čilića i Ivana Dodiga.

Nikola Pilić, teniski otac Novaka Đokovića, najbolji hrvatski teniski trener i svjetski poznat teniski stručnjak, nekadašnji uspješni profesionalni tenisač, prije nekoliko je dana za portal Net.hr kazao da, ako Donna uzme srebro, da joj treba skinuti kapu i naklonit se za sve, zapljeskati joj...

"Stojim iza svojih riječi. Ovo srebro na OI što je uzela Donna, ovo finale Olimpijskih igara, za to Donni treba skinuti kapu i zapljeskat joj", govori nam maloprije Nikola Pilić...

"Kineskinja našoj Donni nije dala nikakvu šansu. Nekoliko puta ju je Donna ugrozila svojim sjajnim forhendom, ali bilo je to premalo. Zheng Qinwen je igrala na duge lopte i backhand. Imala je Donna od osam do deset winnera u forhendu. To nije bilo dovoljno. Donna je izgubila jer je Quinwen bila bolja, jer je Kineskinja 7. na svijetu, a Donna 21. Nije to iznenađenje, ali ni tragedija. Ovo je uspjeh za Hrvatsku. Donni bi poslao poruku sljedeću: 'Donna, samo drži ovu postojeću formu i glavu gore. Sad uđi samo u TOP 20 WTA ljestvice. Bila si odlična na OI u Parizu", zaključio je Nikola Pilić.

