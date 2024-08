Donna Vekić danas na središnjem stadionu Philippe Chatrier igra polufinale Olimpijskih igara u Parizu. Najveći je to uspjeh za Donnu u karijeri. Prepreka na putu do medalje, osiguranog minimalno srebra i finala, prilike za zlato je Slovakinja Anna Karolina Schmiedlova.

Taj meč na rasporedu je u četvrtak navečer kao drugi iza 19 sati na terenu Philippe-Chatrier. Meč Donne i Karoline Schmiedlove na rasporedu je, naša pretpostavka, oko 20 i 30.

Vekić i Schmiedlove na teren će, naime, nakon meča Novaka Đokovića i Stefanosa Tsitispasa. Slavni Nikola Pilić najavio nam je četvrtfinalni meč Donne Vekić koji je bio uspješan, pa zašto mijenjati dobitnu formulu...

"Vidjet ćemo kako će biti danas. Bilo je protiv Marte Kostjuk dosta drame. Donna sad igra meč vrijedan finala Olimpijskih igara. Donna je jako blizu finalu, a to zna biti zeznuto jer je blizu, pa je time i pritisak veći", rekao je za Net.hr Nikola Pilić i dodao:

"Donna će danas protiv Anne Karoline Schmiedlove morati biti još bolja nego što je to bio slučaj u četvrtfinalu. Tenis je nemilosrdan, svaki meč moraš biti sve bolji i bolji. U prvom setu, Kostjuk nije pogodila lopticu. Bilo je 5-1 u roku 20 minuta. Nakon toga se zakompliciralo i bilo je to izazovno za Donnu. Polufinale je već veliki uspjeh za Donnu, a ako misli dobiti Slovakinju, mora igrati bolji servis, a za njezin forhend govorio sam vam jučer - forhend joj je svjetska klasa. Njega mora koristiti. Vjerujem u Donnu i nadam se finalu. To bi bio veliki uspjeh i za nju osobno, kao i za čitavu Hrvatsku i naš sport u cjelini na OI. Hrvatska bi imala najmanje srebro s teniskog turnira u ženskom dijelu, a Donni onda kapa do poda, naklon iskreni. Vjerujem u nju", zaključio je Nikola Pilić.

POGLEDAJTE VIDEO: Donna se pokazala kao da je ona druga igračica na svijetu. Pogledajte reakcije na čudesni tenis naše junakinje Donne Vekić. Radi čuda na Olimpijskim igrama u Parizu.

