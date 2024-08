Hrvatska tenisačica Donna Vekić u subotu igra tenisko finale Olimpijskih igara u pojedinačnoj kategoriji. Na putu do olimpijskog zlata stoji joj još samo kineska tenisačica Qinwen Zheng. Finale susreta se održava nakon mečeva između muških parova koji je počeo u 12 sati, pa se očekuje finale oko 15:45

Put do finala:

Sjajna Vekić ne prestaje oduševljavati na turniru u Parizu. Najprije je u osmini finala senzacionalno izbacila drugu tenisačicu svijeta Coco Gauff. Zatim je u četvrtfinalu kidala živce svih Hrvata dramatičnim mečom protiv Ukrajinke Kostyuk. Donna je izborila na kraju polufinale senzacionalnim povratkom u tie breaku.

Vekić je prvu medalju osigurala lakše od očekivanog. U polufinalu je svladala Slovakinju Schmiedlovu svladavši je u dva seta. Drugi set bio je iznimno dojmljiv gdje je hrvatska tenisačica pomela Slovakinju pobijedivši bez izgubljenog gejma.

Qinwen Zheng, sedma tenisačica na svijetu, na svojem putu do finala svladala je Njemicu Kerber u četvrtfinalu, a zatim je u finalu bila bolja od prve tenisačice svijeta Ige Swiatek. Kineskinja je Poljakinju dobila u dva seta i pokazala da Donni Vekić neće biti lako. No hrvatska tenisačica igra turnir karijere i ako nastavi kao na putu do finala Hrvatska se može nadati novome zlatu u Parizu.

