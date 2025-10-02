IZVRSTAN IZBOR /

Hidrirajte se voćem: Ove namirnice će utažiti žeđ i nahraniti vas vitaminima

Foto: Pexels
U neprestanoj potrazi za hidratacijom, voda je s pravom prvi i osnovni izbor. Ona najučinkovitije gasi žeđ i održava tijelo u optimalnom stanju. Međutim, priroda nudi još jedan izvrstan izvor tekućine: voće. Prepuno vode, vitamina, minerala i vlakana, voće ne samo da nadoknađuje izgubljenu tekućinu, već i hrani tijelo. Stručnjaci navode najbolje i najgore voća za hidrataciju.
Iako je voda nezamjenjiva, uključivanje voća bogatog vodom u vašu prehranu ukusan je i hranjiv način da ostanete hidrirani. Odaberite sočnu lubenicu, osvježavajući krastavac ili slatke jagode kako biste utažili žeđ i opskrbili tijelo vitaminima. S druge strane, voće poput banana i avokada sačuvajte za trenutke kada vam je potrebna energija i bogatstvo drugih nutrijenata, piše Yahoo.

Pogledajte u galeriji koje je to najbolje i najgore voće za hidrataciju.

 

2.10.2025.
12:13
Antonela Ištvan
Pexels
HidratizacijaTekućineVoće I PovrćeVoće
