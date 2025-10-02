Hidrirajte se voćem: Ove namirnice će utažiti žeđ i nahraniti vas vitaminima

Iako je voda nezamjenjiva, uključivanje voća bogatog vodom u vašu prehranu ukusan je i hranjiv način da ostanete hidrirani. Odaberite sočnu lubenicu, osvježavajući krastavac ili slatke jagode kako biste utažili žeđ i opskrbili tijelo vitaminima. S druge strane, voće poput banana i avokada sačuvajte za trenutke kada vam je potrebna energija i bogatstvo drugih nutrijenata, piše Yahoo.

Pogledajte u galeriji koje je to najbolje i najgore voće za hidrataciju.