Imate viška voća? Pripremite kompot od jabuka i krušaka i uživajte u okusu
Mirisni kompot od jabuka i krušaka prava je jesenska poslastica koju možete jednostavno pripremiti
Kompot je tradicionalna slastica pripremljena od većih komada voća kuhanih u šećernom sirupu. U našim krajevima posebno su omiljene verzije s jabukama i kruškama - voćem koje svojim okusima savršeno nadopunjuje jedno drugo. Blaga kiselost jabuka i slatkoća zrelih krušaka stapaju se u skladnu, mirisnu slasticu koja istovremeno osvježava i grije.
Ono što kompot čini posebnim jest njegova svestranost: možete ga poslužiti kao topli napitak, lagani desert ili čak kao zdravi međuobrok. Osim što oduševljava okusom, kompot je i prirodna riznica vitamina i vlakana, a njegova priprema vam neće oduzeti puno vremena, piše Mary Disomma.
Recept za kompot od jabuka i krušaka
Ovaj recept spaja najbolje od tradicije, koristeći jednostavne sastojke za postizanje maksimalnog okusa. Ključ je u odabiru pravog voća i laganom kuhanju koje čuva njegovu teksturu.
Sastojci:
-
3 veće jabuke
-
3 zrele, ali čvrste kruške
-
1,5 litra vode
-
100-150 g šećera (ili meda po ukusu)
-
1 štapić cimeta
-
4-5 klinčića
-
Sok od pola limuna
Priprema:
-
Jabuke i kruške operite, ogulite i očistite od sjemenki. Narežite ih na veće komade ili kriške kako se ne bi raspale tijekom kuhanja.
-
U veći lonac ulijte vodu, dodajte šećer, štapić cimeta i klinčiće. Pustite da prokuha i miješajte dok se šećer potpuno ne otopi.
-
U kipući sirup pažljivo dodajte narezane jabuke, kruške i limunov sok koji će spriječiti tamnjenje voća i dati svježinu.
-
Smanjite vatru i pustite da kompot lagano krčka 15-20 minuta. Važno je ne kuhati ga prejako kako bi voće omekšalo, ali zadržalo svoj oblik. Voće je gotovo kad postane mekano, ali ne i kašasto.
-
Maknite lonac s vatre. Prije posluživanja izvadite štapić cimeta i klinčiće. Kompot možete poslužiti topao kao utješni napitak ili ga ohladiti u hladnjaku za savršeno ljetno osvježenje.
