Imate viška voća? Pripremite kompot od jabuka i krušaka i uživajte u okusu

Kompot je tradicionalna slastica pripremljena od većih komada voća kuhanih u šećernom sirupu. U našim krajevima posebno su omiljene verzije s jabukama i kruškama - voćem koje svojim okusima savršeno nadopunjuje jedno drugo. Blaga kiselost jabuka i slatkoća zrelih krušaka stapaju se u skladnu, mirisnu slasticu koja istovremeno osvježava i grije.

Ono što kompot čini posebnim jest njegova svestranost: možete ga poslužiti kao topli napitak, lagani desert ili čak kao zdravi međuobrok. Osim što oduševljava okusom, kompot je i prirodna riznica vitamina i vlakana, a njegova priprema vam neće oduzeti puno vremena, piše Mary Disomma.

Foto: Freepik

Recept za kompot od jabuka i krušaka

Ovaj recept spaja najbolje od tradicije, koristeći jednostavne sastojke za postizanje maksimalnog okusa. Ključ je u odabiru pravog voća i laganom kuhanju koje čuva njegovu teksturu.

Sastojci:

3 veće jabuke

3 zrele, ali čvrste kruške

1,5 litra vode

100-150 g šećera (ili meda po ukusu)

1 štapić cimeta

4-5 klinčića

Sok od pola limuna

Foto: Freepik

Priprema:

Jabuke i kruške operite, ogulite i očistite od sjemenki. Narežite ih na veće komade ili kriške kako se ne bi raspale tijekom kuhanja. U veći lonac ulijte vodu, dodajte šećer, štapić cimeta i klinčiće. Pustite da prokuha i miješajte dok se šećer potpuno ne otopi. U kipući sirup pažljivo dodajte narezane jabuke, kruške i limunov sok koji će spriječiti tamnjenje voća i dati svježinu. Smanjite vatru i pustite da kompot lagano krčka 15-20 minuta. Važno je ne kuhati ga prejako kako bi voće omekšalo, ali zadržalo svoj oblik. Voće je gotovo kad postane mekano, ali ne i kašasto. Maknite lonac s vatre. Prije posluživanja izvadite štapić cimeta i klinčiće. Kompot možete poslužiti topao kao utješni napitak ili ga ohladiti u hladnjaku za savršeno ljetno osvježenje.

