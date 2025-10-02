Ništa vas ne može pripremiti za ove prizore... Prošla je godina otkako je voda odnijela sve

19 IZGUBLJENIH ŽIVOTA /

Foto: Armin Durgut/pixsell
Prošlo je godinu dana od razornih poplava koje su u noći s 3. na 4. listopada 2024. godine pogodile dijelove Bosne i Hercegovine i iza sebe ostavile tragične posljedice. Najteže je stradala Donja Jablanica, gdje je bujica vode i kamenja odnijela 19 života, među kojima i život nerođene bebe.

Uništeni su i brojni domovi. Prema službenim podacima, 50 kuća je oštećeno, dok je 22 potpuno zbrisano s lica zemlje. U međuvremenu, dio mještana vratio se u obnovljene domove, dok drugi i dalje čekaju trajno zbrinjavanje i izgradnju novih kuća na sigurnijim lokacijama.

Radovi na sanaciji terena i obnovi infrastrukture još uvijek traju, a prizori svjedoče o razmjerima tragedije. Donja Jablanica i danas nosi ožiljke noći kada je prirodna sila u nekoliko sati promijenila živote cijele zajednice.

Obitelji žrtava i mještani još čekaju i na odgovore o uzrocima katastrofe. Tužiteljstvo Hercegovačko-neretvanske županije već godinu dana vodi istragu koja je, prema posljednjim informacijama, u završnoj fazi. Očekuje se da će rezultati pokazati koliki je bio udio prirodne nepogode, a koliki eventualne ljudske odgovornosti za tragediju koja je zavila Jablanicu u crno.

2.10.2025.
12:11
danas.hr
Pixsell
PoplaveBujiceJablanicaBosna I Hercegovina
