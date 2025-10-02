Sva uhićenja Grete Thunberg: Najpoznatija aktivistica već je navikla da je policajci unose u maricu

Greta Thunberg, poznata švedska klimatska aktivistica, tijekom svoje javne karijere više je puta bila uhićena, privedena ili uklonjena s mjesta prosvjeda zbog građanskog neposluha. Prvi ozbiljniji incident dogodio se 17. siječnja 2023. godine u Njemačkoj, kada je privremeno zadržana u blizini sela Lützerath, na prosvjedu protiv širenja rudnika lignita Garzweiler 2. Zajedno s drugim aktivistima sjedila je u blizini ruba rudnika, zbog čega je policija intervenirala i privela ih radi identifikacije.

Nekoliko mjeseci kasnije, 19. lipnja, Thunberg je sudjelovala u blokadi naftnog terminala u Malmöu u Švedskoj, gdje je odbila poslušati naredbu policije da napusti mjesto prosvjeda. Zbog toga je podignuta optužnica za nesuradnju s policijom. U istom gradu, 24. srpnja, švedski sud ju je proglasio krivom i izrekao joj novčanu kaznu. Unatoč tome, 15. rujna 2023., ponovno se vratila na isto mjesto kako bi sudjelovala u blokadi, nakon čega je ponovno privedena.

Greta Thunberg je zatim 17. listopada uhićena u Londonu tijekom prosvjeda pod nazivom "Oily Money Out", održanog ispred konferencije Energy Intelligence Forum. Prosvjed je bio usmjeren protiv utjecaja naftne industrije na politiku i financiranje fosilnih goriva. Policija je intervenirala kada su aktivisti blokirali ulaz u zgradu.

Nižu se privođenja

Iduće godine, 12. i 13. ožujka 2024., policija je uklonila Thunberg s prosvjeda ispred švedskog parlamenta u Stockholmu, gdje je blokirala ulaze u znak prosvjeda protiv neaktivnosti vlade u borbi protiv klimatskih promjena. Sud ju je kasnije kaznio zbog tog incidenta.

Nepunih mjesec dana kasnije, 6. travnja, Thunberg je privedena u Den Haagu u Nizozemskoj, kada su prosvjednici blokirali glavnu prometnicu A12 u znak protesta protiv državnih subvencija fosilnoj industriji. Zatim je 4. rujna 2024. uhićena u Kopenhagenu u Danskoj, tijekom studentskog prosvjeda protiv rata u Gazi. Aktivisti su okupirali jednu od zgrada Sveučilišta u Kopenhagenu, a Thunberg je bila među šestero uhićenih.

Samo mjesec dana kasnije, 5. listopada 2024., Thunberg je ponovno privedena, ovoga puta u Bruxellesu, na još jednom klimatskom prosvjedu protiv državnih subvencija za fosilna goriva. Skupina aktivista blokirala je promet, a policija je intervenirala i uklonila ih, uključujući i nju.

Najnoviji i vjerojatno najosjetljiviji incident dogodio se u srijedu 1. listopada 2025., kada je Greta Thunberg bila među aktivistima na brodovima Flotile Global Sumud — međunarodne flotile koja je pokušavala dostaviti humanitarnu pomoć Pojasu Gaze. Flotilu su presrele izraelske snage te su je prisilno preusmjerile u izraelsku luku Ashdod. Aktivisti, uključujući Thunberg, su zadržani, a incident je izazvao brojne političke i medijske reakcije diljem svijeta.