Izraelci presreli flotilu, među privedenima i Greta Thunberg! 'Na sigurnom je...'

Vojnici su presreli međunarodnu flotilu koja pokušava dopremiti lijekove i hranu Pojasu Gaze i ukrcali se na brodove dok su se približavali enklavi, objavili su organizatori misije. Oko 20 neidentificiranih brodova približilo se flotili ranije u srijedu navečer, reklo je nekoliko ljudi na tim brodovima, a putnici su stavili prsluke za spašavanje i pripremili se za preuzimanje.

"Naši brodovi ilegalno su presretnuti. Kamere su isključene i na brodove su se ukrcali vojnici. Aktivno radimo kako bismo potvrdili sigurnost i status svih sudionika na brodovima", objavili su organizatori na X-u.

Flotila, koju čini više od 40 civilnih brodova, prevozi oko 500 parlamentaraca, odvjetnika i aktivista.

Među privedenima je i Greta Thunberg

Kako javlja Guardian, Greta Thunberg je među privedenim aktivistima. Njezin brod presrela je izraelska mornarica.

Više brodova iz flotile je na siguran način zaustavljeno i putnike se prebacuje u izraelsku luku. Greta (Thunberg) i njezini prijatelji su zdravi i na sigurnom, objavilo je izraelsko ministarstvo vanjskih poslova uz snimku...

Already several vessels of the Hamas-Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to an Israeli port.

Greta and her friends are safe and healthy. pic.twitter.com/PA1ezier9s — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 1, 2025

Flotila je trebala doći do Gaze u četvrtak ujutro

Nije poznato jesu li svi brodovi presretnuti ili zaustavljeni. Neki putnici rekli su da su njihovi brodovi nastavili ploviti.

"Nećemo se dati zastrašiti prijetnjama, maltretiranjem ili naporima da se zaštiti ilegalnu izraelsku opsadu Gaze", poručili su ranije organizatori.

Izraelska vojska nije odgovorila na zahtjev za komentarom. Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova ranije je objavilo da je izraelska mornarica stupila u kontakt s flotilom kako bi je upozorila da se približava području u kojem se vode aktivne borbe i da krši zakonitu blokadu te zatražila da promijeni kurs. Ministarstvo je reklo da je ponovilo ponudu da pomoć prebaci mirno putem sigurnih kanala do Gaze. Flotila se nadala da će stići do Gaze u četvrtak ujutro.

