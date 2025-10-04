Savršeni kontrast užurbanom životu: Hrvatski otok koji mirom jednostavno poziva na odmor

Otočić Pokonji Dol je mjesto koje svojim mirom i netaknutom prirodom poziva na odmor od gradske vreve. Iako malen, ovaj otočić pruža jedinstvenu priliku za kratke šetnje i istraživanje jer ga je moguće obići u samo 600 koraka. Njegova jednostavnost i ljepota predstavljaju savršeni kontrast užurbanom životu na susjednom otoku Hvaru, piše Croatia Week.

Pogledajte u galeriji kako izgleda ovaj poseban hrvatski otok.