Savršeni kontrast užurbanom životu: Hrvatski otok koji mirom jednostavno poziva na odmor

Foto: Zvonimir Barisin/pixsell
Samo 500 metara od obale grada Hvara smjestio se mali, ali očaravajući otočić Pokonji Dol, najistočniji dio Paklenih otoka. Iako ga je moguće obići za svega nekoliko minuta, svaki njegov korak otkriva bogatu povijest i važnost pomorstva u razvoju ove regije.
Otočić Pokonji Dol je mjesto koje svojim mirom i netaknutom prirodom poziva na odmor od gradske vreve. Iako malen, ovaj otočić pruža jedinstvenu priliku za kratke šetnje i istraživanje jer ga je moguće obići u samo 600 koraka. Njegova jednostavnost i ljepota predstavljaju savršeni kontrast užurbanom životu na susjednom otoku Hvaru, piše Croatia Week.

Pogledajte u galeriji kako izgleda ovaj poseban hrvatski otok.

4.10.2025.
9:08
Antonela Ištvan
Zvonimir Barisin/pixsell
OtokJadranHvar
