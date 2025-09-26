Možete li skočiti kroz dugu? Ovi padobranci doživjeli su pravu čaroliju rijetkog fenomena

Duga, taj svima poznati šareni luk na nebu nakon kiše, stoljećima je simbol nade, obećanja i čuda prirode. No, što ako vam kažemo da je polukrug koji s divljenjem promatramo sa zemlje samo polovica priče? I što ako je moguće naći se u samom središtu te nebeske pojave? Upravo to je doživjela skupina padobranaca u Ujedinjenom Kraljevstvu, a njihovo nevjerojatno iskustvo ne samo da oduzima dah, već i otkriva pravu prirodu ovog fascinantnog fenomena.

Bio je 13. rujna kada je grupa zaljubljenika u adrenalin skočila iz aviona iznad pitoresknog krajolika Nottinghamshirea u Engleskoj. No, ono što ih je dočekalo tisućama metara iznad tla nije bio samo uobičajeni nalet vjetra i osjećaj slobodnog pada. Pred njima se, u punom sjaju, ukazala duga – ali ne onakva kakvu poznajemo.

Snimka koju je zabilježio Paul Dewey iz tima Skydive Langar prikazuje savršeni, potpuni dugin krug koji lebdi između plavog neba i zelenih polja ispod. U jednom trenutku, činilo se kao da će padobranci propasti ravno kroz njezino središte. Ako se bolje pogleda, vidljivo je da se radilo čak i o dvostrukom duginom prstenu, fenomenu koji nastaje kada se svjetlost dvaput prelama unutar svake kapljice kiše.

Instruktor Jan Zackl, koji je bio dio ovog jedinstvenog skoka, podijelio je svoje oduševljenje s medijima. "Gotovo cijeli smo let proveli gledajući u nju. Bilo je jako cool i zaista posebno iskustvo za podijeliti. Svi skokovi su posebni, a nebo je predivno mjesto, ali ovaj je bio jedinstven. Bilo je apsolutno prekrasno i takva rijetka poslastica", rekao je.

In theory, every rainbow is a circle, but from the ground, usually only its upper half can be seen.



When skydiving, you can happen to see this.



[📹 Paul Dewey]pic.twitter.com/8Xz9MiWUZU — Massimo (@Rainmaker1973) September 24, 2025

Zašto je duga zapravo krug?

Iskustvo padobranaca potvrđuje ono što znanstvenici odavno znaju: svaka duga je po prirodi puni krug. Fenomen koji vidimo rezultat je složene igre svjetlosti i vode. Da bi duga nastala, potrebna su tri ključna sastojka: sunčeva svjetlost, kapljice kiše i promatrač pozicioniran pod pravim kutom.

Kada sunčeva svjetlost uđe u kapljicu kiše, ona se prelama, zatim se odbija od unutarnje stijenke kapljice i na izlasku se ponovno prelama, razdvajajući se na spektar boja. Ovaj proces se događa u milijunima kapljica istovremeno. Duga koju vidimo zapravo je skup svih kapljica koje lome svjetlost pod točno određenim kutom (oko 42 stupnja) u odnosu na promatrača i Sunce.

S obzirom na to da taj kut ostaje konstantan u svim smjerovima, oblik koji nastaje je savršen krug. Pa zašto onda sa zemlje uvijek vidimo samo luk? Odgovor je jednostavan: ostatak kruga blokira horizont. Tlo nam presijeca pogled i sprječava nas da vidimo donju polovicu duge. Međutim, s povišenog položaja, poput onog u avionu ili tijekom slobodnog pada, horizont više nije prepreka i čarolija se otkriva u svom punom, kružnom obliku.

Skok kroz optičku iluziju

Vratimo se na ključno pitanje: mogu li padobranci doista "skočiti" kroz dugu? Iako se na snimci čini da prolaze kroz njezino središte, odgovor je – ne. Duga nije fizički objekt koji se može dodirnuti ili proći kroz njega. Ona je, kako objašnjava i BBC, čisti optički fenomen.

Njezin položaj u potpunosti ovisi o perspektivi promatrača. Duga ne postoji na određenom mjestu na nebu, ona je iluzija stvorena interakcijom svjetlosti, kapljica i vaših očiju. Pomaknete li se, i duga će se "pomaknuti" s vama. Zbog toga je nemoguće doći do njezinog kraja.

Ipak, iskustvo padobranca je jedinstveno. Dok padaju, oni mogu proći kroz oblak vodenih kapljica koje stvaraju tu iluziju. Jedan je padobranac opisao sličan doživljaj prolaska kroz središte "glorije" (sličnog optičkog fenomena) kao iznenadni prijelaz iz hladnog i suhog zraka u gustu vlagu. Dakle, iako se duga ne može fizički proći, osjećaj prolaska kroz medij koji je stvara je stvaran.

Na kraju, padobranci su sigurno sletjeli, donoseći sa sobom nevjerojatnu snimku i priču. Njihov skok nije bio samo sportski podvig, već i podsjetnik da se najljepši prizori i najdublje spoznaje često kriju u promjeni perspektive, tisućama metara iznad svakodnevice.

