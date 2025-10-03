Ona je prva tenisačica koja je povećala grudi usred karijere: 'Rekli su mi da neću moći igrati'

Francuska tenisačica Oceane Dodin (28) nedavno se vratila na terene nakon devetomjesečne stanke, no njezin povratak nije u fokusu samo zbog sportskih rezultata. Dodin je za RMC Sport otvoreno progovorila o temi koja se i dalje smatra tabuom u profesionalnom sportu – estetskoj kirurgiji. Tijekom pauze uzrokovane zdravstvenim problemima, odlučila je ispuniti dugogodišnju želju i podvrgnuti se operaciji povećanja grudi, tvrdeći da je prva aktivna tenisačica koja je to učinila i nastavila karijeru.

Dugo željena odluka u sjeni zdravstvenih problema

Oceane Dodin, nekada 46. tenisačica svijeta, morala se povući s WTA Toura u prosincu 2024. godine zbog kroničnog problema s unutarnjim uhom koji joj je uzrokovao vrtoglavice. Borba s ovim stanjem trajala je, kako kaže, gotovo deset godina, a najgore joj je bilo igrati u toplim i sunčanim uvjetima. Devetomjesečna pauza bila je nužna za liječenje i oporavak, no Francuskinja je to vrijeme odlučila iskoristiti i za osobnu promjenu o kojoj je dugo maštala.

"To je nešto što sam željela učiniti već dugo vremena. Iskoristila sam ovu pauzu jer sam si rekla da, s obzirom na to da nakon operacije morate mirovati oko dva mjeseca, to tijekom sezone jednostavno nije moguće", objasnila je Dodin. "Pomislila sam, ako već moram pauzirati šest mjeseci, mogu barem učiniti ono što želim. A i draže mi je to napraviti sada nego s 40 godina, kada završim karijeru. Jako sam sretna što sam to učinila, nimalo ne žalim i uopće mi ne smeta."

"Kao da sam stavila lubenice": Suočavanje s predrasudama

Iako je bila sigurna u svoju odluku, njezina okolina nije dijelila isti entuzijazam. Mnogi su je upozoravali da bi povećanje grudi moglo negativno utjecati na njezinu igru i označiti kraj njezine profesionalne karijere.

"Svi su mi govorili: 'Nećeš moći igrati'. Kao da sam stavila lubenice", ispričala je kroz smijeh. "Nisu male, ali to mi ne smeta dok igram. Postoje prilagođeni sportski grudnjaci. Znamo za slučaj Simone Halep, koja je smanjila grudi, ali njezine su bile stvarno, stvarno velike i to joj je predstavljalo hendikep. No, da, istina je da sam ja vjerojatno prva koja igra s povećanim grudima; za sve mora postojati prvi put."

Kako bi osigurala da operacija ne ugrozi njezinu karijeru, Dodin je sve detaljno isplanirala sa svojim kirurgom, koji joj je ujedno i dobar prijatelj. "On je moj prijatelj i jako me dobro poznaje. Dugo smo razgovarali o svemu – gdje postaviti implantate da mi ne smetaju, kako nositi grudnjak za potporu i slično. To su ženske stvari, ali sve je bilo isplanirano. Pitala sam ga i rekao mi je da mi neće smetati. Da je rekao drugačije, ne bih to učinila", odlučno je poručila.

Povratak na terene i pogled prema budućnosti

Nakon dugog oporavka, i od zdravstvenih problema i od operacije, Dodin se vratila tenisu. Trenutno nastupa na ITF turniru W35 Reims u svojoj domovini, gdje je već zabilježila nekoliko pobjeda. Zbog duge stanke pala je na 363. mjesto na svjetskoj ljestvici, no ima zaštićeni ranking koji će joj omogućiti nastupe na većim turnirima.

Njezin glavni cilj je nastup u kvalifikacijama za Australian Open sljedeće godine. Upravo je u Melbourneu 2024. godine ostvarila svoj najbolji Grand Slam rezultat, plasiravši se u osminu finala. U karijeri je osvojila jednu WTA titulu (Quebec 2016.) te je od turnirskih nagrada zaradila preko 2,4 milijuna eura.

U galeriji pogledajte kako je Oceane Dodin izgledala prije estetskog zahvata.