Pogledajte nestvarne prizore prvog snijega ove sezone: Na ovoj planini zima uvijek dođe najranije

Na planini Bjelašnici kod Sarajeva pao je prvi ovosezonski snijeg. Iako se prava zima tek očekuje, prizori s planine su nestvarni. Bjelašnica je jedna od najpopularnijih odredišta ljubitelja zimskih sportova u BiH, a poznato je da zima ondje dolazi puno ranije nego u ostatku zemlje. Jučer je ondje izmjereno čak minus sedam stupnjeva Celzijevih, a prema federalnom hidrometeorološkom zavodu, snijeg se očekuje sve do utorka.