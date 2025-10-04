Pogledajte nestvarne prizore prvog snijega ove sezone: Na ovoj planini zima uvijek dođe najranije

ZIMSKA IDILA /

Foto: Armin Durgut/pixsell
Na planini Bjelašnici kod Sarajeva pao je prvi ovosezonski snijeg. Iako se prava zima tek očekuje, prizori s planine su nestvarni. Bjelašnica je jedna od najpopularnijih odredišta ljubitelja zimskih sportova u BiH, a poznato je da zima ondje dolazi puno ranije nego u ostatku zemlje. Jučer je ondje izmjereno čak minus sedam stupnjeva Celzijevih, a prema federalnom hidrometeorološkom zavodu, snijeg se očekuje sve do utorka. 

 

 

4.10.2025.
9:04
danas.hr
Armin Durgut/pixsell
SnijegBjelasnicaPlanina
