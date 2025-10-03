Ovo su neki od najurnebesnijih viceva svih vremena: Bacite oko na njih i nasmijte se do suza
Danas, 3. listopada, širom svijeta slavi se Svjetski dan osmijeha – dan posvećen jednostavnom, a tako važnom izrazu koji nas povezuje, opušta i vraća radost u svakodnevicu. Osmijeh je univerzalan jezik koji svi razumijemo, a jedan od najlakših načina da ga izmamimo na lice su upravo – vicevi.
Bilo da su to stari klasici koje pamtimo iz djetinjstva, legendarne pitalice, neizostavni Mujo i Haso, ili neki moderni, svatko od nas barem se jednom iskreno nasmijao dobrom vicu. Kroz povijest, od vremena kada se humor prenosio usmenom predajom, pa sve do današnjeg digitalnog doba u kojem viceve pronalazimo na društvenim mrežama, foruma ili u viralnim videima – šala uvijek pronalazi put do ljudi.