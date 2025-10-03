Pogledajte fotografije iz mladosti Tije Jurčić: Tko bi rekao da je to ona?

Poduzetnica Tia Jurčić (41), pokćerka bivšeg saborskog zastupnika Ljube Jurčića (71) i bivša snaha Zdravka Mamića (66) uplovila je u novu životnu priču. Na društvenim mrežama otkrila je da ju je zaprosio bivši NBA košarkaš i sportski komentator Kenny Smith. Tia je vijest podijelila na Instagramu, a o vezi Tije i Kennyja počelo se spekulirati početkom prošle godine te su nagađanja potvrđena u ožujku. I dok danas blista u zagrljaju zaručnika, nekad je vodila drugačiji život. Zavirite u galeriju i pogledajte fotografije iz mladosti Tije Jurčić.