Pogledajte fotografije iz mladosti Tije Jurčić: Tko bi rekao da je to ona?

Pogledajte fotografije iz mladosti Tije Jurčić: Tko bi rekao da je to ona?
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Tia Jurčić
Poduzetnica Tia Jurčić (41), pokćerka bivšeg saborskog zastupnika Ljube Jurčića (71) i bivša snaha Zdravka Mamića (66) uplovila je u novu životnu priču. Na društvenim mrežama otkrila je da ju je zaprosio bivši NBA košarkaš i sportski komentator Kenny Smith. Tia je vijest podijelila na Instagramu, a o vezi Tije i Kennyja počelo se spekulirati početkom prošle godine te su nagađanja  potvrđena u ožujku. I dok danas blista u zagrljaju zaručnika, nekad je vodila drugačiji život. Zavirite u galeriju i pogledajte fotografije iz mladosti Tije Jurčić.

 

 

3.10.2025.
8:28
Hot.hr
Igor Soban/PIXSELL
Tia JurčićZarukeLjubo Jurčić
Pogledajte fotografije iz mladosti Tije Jurčić: Tko bi rekao da je to ona?