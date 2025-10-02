KAKVA NOĆ, LUDILO U NAMA /

Kadrovi za pamćenje! Ovako je čudesni Dinamo srušio Maccabi usred Srbije

Foto: Milan Rasic/pixsell
Dinamo je u drugom kolu Europske lige slavio protiv Maccabija iz Tel Aviva 3-1 te tako zauzeo prvo mjesto na tablici drugog po važnosti europskog natjecanja.

Izraelska momčad svoje domaće utakmice igra u Bačkoj Topoli, u Vojvodini gdje zbog sigurnosnih razloga nije bilo navijača Plavih. 

Poveo je Maccabi u 14. minuti kada je zabio Saied Abu Farchi. Lederman mu je dao idealnu loptu, a McKenna zakasnio blokirati i bilo je 1-0. 

No, samo dvije minute kasnije Mišić je uzeo jednu loptu nakon presinga Plavih i dao do Lisice koji je snažno zabio pod prečku za 1-1. 

Nove tri minute kasnije Valinčić je s desne strane ušao u šesnaesterac Maccabija i dao za Ljubičića, a ovaj je iz blizine poslao loptu u mrežu za 2-1.

Konačni rezultat postavio je Ljubičić u 72. minuti na asistenciju Belje. 

Dinamo će i u trećem kolu igrati u gostima, a suparnik će mu biti švedski Malmo, koji je doživio dva poraza i na zadnjem je mjestu na ljestvici. Taj je dvoboj na rasporedu za tri tjedna, 23. listopada. 

2.10.2025.
22:49
SPORTSKI.NET
Slobodan Sandic/pixsell
DinamoEuropska Liga
