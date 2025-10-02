Bomba Lisice i lukavost Ljubičića: Pogledajte golove za ludi preokret Dinama u pet minuta
Poveo je Maccabi u 14. minuti, a već u 19. bilo je 2-1 za Dinamo
Dinamo igra drugo kolo Europske lige protiv Maccabija iz Tel Aviva, koji svoje domaće utakmice igra u Bačkoj Topoli, u Vojvodini.
Poveo je Maccabi u 14. minuti kada je zabio Saied Abu Farchi. Lederman mu je dao idealnu loptu, a McKenna zakasnio blokirati i bilo je 1-0.
No, samo dvije minute kasnije Mišić je uzeo jednu loptu nakon presinga Plavih i dao do Lisice koji je snažno zabio pod prečku za 1-1.
Nove tri minute kasnije Valinčić je s desne strane ušao u šesnaesterac Maccabija i dao za Ljubičića, a ovaj je iz blizine poslao loptu u mrežu za 2-1. Golove možete pogledati OVDJE.
POGLEDAJTE VIDEO: Boris Jovičić za RTL Danas: 'Ovo se ne može ni usporediti s nekim drugim gostovanjima Dinama'