Bomba Lisice i lukavost Ljubičića: Pogledajte golove za ludi preokret Dinama u pet minuta

Foto: Slobodan Sandic/pixsell

Poveo je Maccabi u 14. minuti, a već u 19. bilo je 2-1 za Dinamo

2.10.2025.
22:06
SPORTSKI.NET
Slobodan Sandic/pixsell
Dinamo igra drugo kolo Europske lige protiv Maccabija iz Tel Aviva, koji svoje domaće utakmice igra u Bačkoj Topoli, u Vojvodini. 

Poveo je Maccabi u 14. minuti kada je zabio Saied Abu Farchi. Lederman mu je dao idealnu loptu, a McKenna zakasnio blokirati i bilo je 1-0. 

No, samo dvije minute kasnije Mišić je uzeo jednu loptu nakon presinga Plavih i dao do Lisice koji je snažno zabio pod prečku za 1-1. 

Nove tri minute kasnije Valinčić je s desne strane ušao u šesnaesterac Maccabija i dao za Ljubičića, a ovaj je iz blizine poslao loptu u mrežu za 2-1. Golove možete pogledati OVDJE

DinamoEuropska Liga
Bomba Lisice i lukavost Ljubičića: Pogledajte golove za ludi preokret Dinama u pet minuta