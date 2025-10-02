Spektakl u Europa ligi: Dinamo nastupa u Srbiji nakon 28 godina

UŽIVO

2. kolo Europa lige

Mjesto održavanja utakmice: TSC Arena Bačka Topola (Srbija)

Početak: 21.00

Glavni sudac: Antonio Nobre (Portugal)

Maccabi Tel Aviv - Dinamo 0-0

Dinamo igra utakmicu drugog kola Europa lige. Protivnik mu je Maccabi Tel Aviv, koji zbog sigurnosnih razloga nije domaćin u Izraelu, nego na TSC Areni u Bačkoj Topoli u Srbiji. Podsjetimo, Dinamo je u prvom kolu na Maksimiru svladao Fenerbahče, dok je Maccabi odigrao neriješeno na gostovanju kod PAOK-a. Dodajmo da temeljem odluke i preporuke UEFA-e donesena mjera kojom se nalaže da se za predstojeću utakmicu u Bačkoj Topoli ne prodaju ulaznice gostujućim navijačima.

Dinamo će europsku sezonu 2025./2026. u Maksimiru uveličati još ogledima protiv Betisa iz Seville, rumunjskog FCSB-a i španjolske Celte, dok će Plavi na gostovanja kod švedskog Malmöa, francuskog Lillea i danskog Midtjyllanda. Dodajmo i da je Dinamo ove sezone 21. put u povijesti izborio plasman u skupine UEFA-inih natjecanja, a jedanaesti put u ligaškoj fazi Kupa UEFA, odnosno Europske lige.

"Nakon što smo vidjeli Dinamo u prvoj utakmici protiv Fenerbahčea, gdje su odigrali super utakmicu u svakom smislu, i u taktičkom i motivacijskom i igračkom... To je, rekao bih, neki zalog za optimizam i protiv Maccabija. S druge strane, ovo što sam gledao Izraelce protiv PAOK-a, tu se radi o jednoj jako ozbiljnoj ekipi i bit će teška utakmica. Prezentacija iz utakmice s Fenerom daje nam razloga za optimizam, da Dinamo može napraviti još jedan dobar rezultat", kazao je Nikola Jurčević u četvrtak ranije tijekom dana za portal Net.hr i dodao:

"Maccabi iz Tel Aviva je po igračima slabiji od Fenera, ali je jako organiziran, čvrst i rasterećen. Više nalikuju na Dinamo, ujedinjeno. Ovo je za njih kao domaća utakmica, a zamislite kako bi tek bilo Dinamu da igra u Tel Avivu pred krcatim stadionom domaćih navijača".

