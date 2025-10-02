Dinamova legenda oprezna: 'Igranje u Srbiji neće biti problem, to su pravi momci, no jedna stvar me muči'

Dinamo večeras u Bačkoj Topoli protiv Maccabija iz Tel Aviva traži novi europski uspjeh nakon velike pobjede nad Fenerbahčeom u 1. kolu Europa lige. Iako je atmosfera specifična jer će se utakmica igrati bez pravog domaćinstva i navijačkog naboja, očekivanja su velika. O današnjem dvoboju i šansama Plavih razgovarali smo s bivšim Dinamovim trenerom i hrvatskim stručnjakom Nikolom Jurčevićem.

Kako vidite današnju Dinamovu utakmicu protiv Maccabija iz Tel Aviva?

Nakon što smo vidjeli Dinamo u prvoj utakmici protiv Fenerbahčea, gdje su odigrali super utakmicu u svakom smislu, i u taktičkom i motivacijskom i igračkom... To je, rekao bih, neki zalog za optimizam i protiv Maccabija. S druge strane, ovo što sam gledao Izraelce protiv PAOK-a, tu se radi o jednoj jako ozbiljnoj ekipi i bit će teška utakmica. Prezentacija iz utakmice s Fenerom daje nam razloga za optimizam, da Dinamo može napraviti još jedan dobar rezultat.

Mnogi smatraju da je Maccabi i jača momčad od Fenera...

Ako gledamo potencijal u igračima Fenera, u smislu karijere, cijene i nekih drugih parametara, onda su oni bolji od Maccabija pa čak i od Dinama. Ali, radi se o tome da su oni došli iz vrhunskih klubova i liga i da u Turskoj nemaju tu iskru koju su prije imali. Rekao bih da su zasićeni i zato ne djeluju kao neka kompaktna ekipa. Maccabi iz Tel Aviva je po igračima slabiji od Fenera, ali je jako organiziran, čvrst i rasterećen. Više nalikuju na Dinamo, ujedinjeno.

Što mislite, kako će tiha atmosfera ujecati na naboj igrača?

Nemaš izbora, znaš što te čeka. To je jedan jako čudan osjećaj, imao sam takvih nekakvih situacija. Jednostavno, nedostaje ti taj neki naboj i adrenalin. Sve djeluje kao obični trening, a zapravo je to utakmica koja jako puno znači i nosi bodove i prestiž. Vrlo teško je naći tu unutarnju motivaciju kakva postoji kada se igra na pravom stadionu i kada postoji pravo uzbuđenje. Takva je situacija i Dinamu i Maccabiju, a rekao bih da je to i veći hendikep za Maccabi. Ovo je za njih kao domaća utakmica, a zamislite kako bi tek bilo Dinamu da igra u Tel Avivu pred krcatim stadionom domaćih navijača.

Dinamovi igrači večeras su prespavali u Beogradu, je li to utjecalo na samu pripremu utakmice? Ipak

Mislim da to što su dečki trenutačno u Beogradu ih ne remeti ni najmanje. Igrači su mladi sportaši koji nisu opterećeni s tim. Njima je to zanimljivo na neki način. S druge strane, nema nikakve dileme da je organizacijski sve poduzeto da sve prođe u najboljem redu. Ništa neće utjecati na igrače. Jedini problem vidim u tome da se putuje na dan utakmice i to nešto više od dva sata do stadiona. To je tako, i Maccabi ima 'probleme' s tim postom. I jedna i druga ekipa imaju, možemo reći, hendikepe.

I za kraj, Bakrar ili Lisica, tko će početi na desnom krilu?

To je već klasika da kada netko odigra jednu dvije utakmice odlično, odmah ga se proziva za prvi sastav. I Lisica je odlično odigrao zadnju utakmicu i zabio krasan gol. Mislim da će početi Lisica i da će Bakrar biti prva opcija za ulaz. To se do sada pokazalo kao dobitno. Ostalo sve će, ja mislim, ostati kako samo naviknuli. Osim naravno stopera Domingueza za kojeg Mario Kovačević mora pronaći zamjenu.

