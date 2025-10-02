Bivši Vatreni otkrio tajnu atomskog Dinama: 'Taj dio je moćan i daje stabilnost cijeloj ekipi'

Atomski Dinamo! Europski Dinamo! Kako vam je ljepše, kako vam je draže, dragi čitatelji. Nećemo pogriješiti upotrijebili bilo koji prefiks. Zagrebački plavi, ti dečki pravi, u četvrtak su navečer pobijedili Maccabi Tel Aviv u Bačkoj Topoli 3-1 i sa 6 bodova u prva dva euro susreta zasjeli na čelo Europske lige. Bila je ovo ukupno 4 uzastopna pobjeda Dinama u svim natjecanjima. Izabranici Marija Kovačevića prva su priča Europa lige, u to nema sumnje...

Sve o Europskoj ligi čitajte na portalu Net.hr.

Vezni red je izvanredan. U svakoj momčadi kad je vezni red stabilan, da je to nešto posebno. I Mišić i Ljubičić i Zajc su vrlo iskusni igrači, vrlo dobri nogometaši. Ljubičić dolazi puno naprijed, dao je dva gola. Stalno je u nekim prilikama. Ta desna strana je vrlo moćna, brza, to su mladi dečki koji puno mogu ponavljati. Daniel Šarić za Net.hr.

Daniel Šarić, bivši nogometaš, član Dinama i reprezentacije Hrvatske, daje stručni komentar utakmice Maccabi Tel Aviv - Dinamo portalu Net.hr.

"Osim malo u uvodnom dijelu utakmice u kojem je Maccabi iz Tel Aviv nešto odigrao i uspio zabiti gol za 1-0, Dinamo se vrlo brzo vratio i došao u prednost, nakon toga i kontrolirao cijelu utakmicu. Bio je bolja ekipa. Zaslužena i vrlo važna pobjeda Dinama u Europskoj ligi. Dinamo je nakon Hajduka na Poljudu u pobjede 2-0 u vječnom derbiju, nakon toga i pobjede protiv Fenerbahčea u Zagrebu, dobio dodatnu dozu samopouzdanja. Ušli su u odličnu formu kao momčad. Vezni red je sjajan sa Mišićem, Zajcom i Ljubičićem koji je zabio danas dva gola."

Sjajna je bila i desna strana Dinama...

"Je, Lisica je zabio gol, Moris Valinčić je opet bio jako dobar. Valinčić je asistirao. Ta desna strana Dinama jako puno donosi Dinamu, ali niti lijeva ne zaostaje. Hoxha je ušao u formu, Goda igra dobro. Beljo u napadu zabija golove. Bakrar kad uđe s klupe dobro reagira, Kulenović dobro reagira. Stojković isto. Dinamo ima jednu širinu. Kao ekipa su u dobroj formi. Bolji je Dinamo od Maccabija iz Tel Aviva, iako je Maccabi s PAOK-om u Solunu igrao 0-0, tako da Maccabi nije loša ekipa, ali Dinamo je bio u svim segmentima igra bolji i uzeo nova tri boda u EL. Dinamo kao ekipa djeluje fantastično i dok tako budu igrali, mogu napraviti probleme svima".

Gdje je ovaj Dinamo najjači, u biti?

"Teško mi je sad ovako, ali mislim da je vezni red izvanredan. U svakoj momčadi kad je vezni red stabilan, da je to nešto posebno. I Mišić i Ljubičić i Zajc su vrlo iskusni igrači, vrlo dobri nogometaši. Ljubičić dolazi puno naprijed, dao je dva gola. Stalno je u nekim prilikama. Ta desna strana je vrlo moćna, brza, to su mladi dečki koji puno mogu ponavljati. Beljo je naprijed. Hohxa je ušao u formu, a dečki s klupe koji uđu daju dodatni impuls. Vidite li vi ovo, recimo, da Kulenović koji je najbolji strijelac SHNL-a ulazi s klupe, nije u prvih 11. Dinamo ima veliku širinu i to je jaka snaga Dinama. Ali, meni je vezni red Dinama TOP, vezni red daje stabilnost cijeloj ekipi, u veznom redu Dinama su kvalitetni i vrlo iskusni igrači.

Dinamo ima velike šanse za prolaz dalje u Europa ligi.

"Itekako. Super pobjeda, velika, bitna, slijedi Malmo u Malmou. Korak po korak. Puno je utakmica još u igri. Ne treba sad poletjeti. Protiv Malmoa Dinamo može puno toga napraviti. Kako bilo, Dinamo si je otvorio širom vrata prolaska dalje u Europa ligi. Nadam se da će ovu grupnu fazu Dinamo nastaviti igrati kako je počeo i da će proći dalje, a poslije kad se prođe dalje, onda ćemo vidjeti kako će biti", zaključio je Daniel Šarić.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Sandro Perković: 'Kad smo izgubili od Gorice, prodavačica me nije htjela ni pogledati. Po tome znate da je Dinamo drugačiji, veliki klub'