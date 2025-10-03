U BiH stigao VOYO, a voljena Antonija Blaće proslavila rođendan: Evo tko je slavio u Sarajevu

VOYO Storytellers Meetup u Sarajevu okupio je brojne istaknute medijske profesionalce te poznata lica iz javnog i kulturnog života. Omiljena televizijska imena cijele regije – RTL-ovi Antonija Blaće i Andrija Jarak stigli su kako bi uveličali novo poglavlje u regionalnoj priči o streaming platformi VOYO. Brojni istaknuti medijski profesionalci i poznata lica iz javnog i kulturnog života te svijeta influencera, koji su imali privilegiju prisustvovati sinoćnjem VOYO Storytellers Meetupu u sarajevskom restoranu Four Seasons, rado će se sjećati 2. oktobra 2025. godine. Na ovaj datum, streaming platforma VOYO proslavila je svoj zvanični ulazak na tržište Bosne i Hercegovine organizirajući druženje za blizu 200 gostiju.

''Svaka priča ima svoj početak, a večeras smo zajedno otvorili novu priču VOYO-a u BiH. Naša misija je pružiti publici platformu koja nudi kvalitetan i raznovrstan sadržaj'', istaknuli su domaćini događaja, Matej Lončarić. direktor digitalnog poslovanja u CME Adria.

'Ponosan sam na nove epizode Dosjea Jarak'

Prepoznatljiva lica hrvatskog RTL-a, Antonija Blaće i Andrija Jarak, pozdravili su okupljene i poželjeli platformi VOYO dugu i sretnu plovidbu u streaming vodama BiH. Jedan od najpoznatijih i najutjecajnijih hrvatskih televizijskih novinara i reportera premijere svog izvanrednog true crime serijala 'Dosje Jarak' ima ekskluzivno upravo na platformi VOYO. Uskoro na platformu izlaze nove epizode true crime serijala, a među njima će se naći i jedna velika priča iz BiH.

''Ponosan sam na nove epizode Dosjea Jarak, koje smo snimali ne samo u Hrvatskoj, već i u Bosni i Hercegovini te Srbiji. Projekat je izuzetno zahtjevan jer ga realizujemo u skladu sa svjetskim produkcijskim standardima. Nova epizoda bit će dostupna na platformi VOYO 23. oktobra. Vjerujem da će gledaocima u BiH biti posebno zanimljive epizode koje smo snimali upravo ovdje.'' – rekao je Andrija Jarak, jedan od najpoznatijih TV novinara u Hrvatskoj i regiji.

Blaće ima puno razloga za slavlje i sreću...

Tokom VOYO Storytellers Meetupa, razloga za proslavu bilo je niz. Osim slavlja zbog dolaska streaming platforme VOYO u BiH, slavilo se još nešto! Naime, proslavljena hrvatska televizijska voditeljica Antonija Blaće u Sarajevu je proslavila i svoj rođendan! Dugogodišnje zaštitno lice RTL-a, prekaljena televizijska profesionalka, cijenjena u cijeloj regiji, Blaće ima puno razloga za slavlje i sreću. Nakon što su je kolege iznenadili prigodnom rođendanskom tortom, voditeljica nije skrivala sreću!

''Sretna sam što sam ovdje i presretna zbog ove divne dobrodošlice. Da, imam neke insajderske informacije o Gospodinu Savršenom, ali ih neću otkriti. Ono što mogu otkriti jeste da smo već snimili gotovo cijelu novu sezonu Života na vagi – preostalo je još samo finale.“ – izjavila je poznata TV voditeljica Antonija Blaće, kojoj su kolege priredile rođendansko iznenađenje u vidu torte.

VOYO je moderna streaming platforma u vlasništvu Central European Media Enterprises (CME), odranije prisutna u Češkoj, Slovačkoj, Rumuniji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji. Platforma se izdvaja po originalnim sadržajima (VOYO Originals), ekskluzivnim serijama i filmovima dostupnim samo na VOYO-u, te po mogućnosti gledanja sadržaja 24 sata prije televizijske premijere. Sinoćnji meetup označio je početak nove, uzbudljive faze VOYO-a u BiH, a brojni gosti potvrdili su da postoji radoznalost i entuzijazam za kvalitetan digitalni sadržaj.