Pogledajte tko je sve od poznatih došao u HNK: Najpoznatiji odvjetnički par oduševio modnom kombinacijom

Na svečanoj premijeri predstave Zastave, nastale prema posljednjem i najopsežnijem romanu Miroslava Krleže, u petak u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu okupila su se brojna poznata lica iz različitih sektora – od kulturne i umjetničke scene do politike, gospodarstva i medija. Djelo je u režiji i adaptaciji Ivana Planinića premijerno izvedeno pred publikom koja je ispunila dvoranu, a događaj je protekao u svečanom ozračju.