Od kukca, goluba do trkaćeg konja: Ove su najskuplje životinje na svijetu, cijena im je doista paprena
Dok je za većinu ljudi kućni ljubimac najbolji prijatelj i član obitelji, za neke je on statusni simbol i pokazatelj bogatstva. Od čistokrvnih pasa do egzotičnih ptica i rijetkih kukaca, cijene nekih životinja dosežu astronomske iznose. Međutim, visoka nabavna cijena često je samo početak. Troškovi hrane, veterinarske skrbi, smještaja i njege mogu višestruko nadmašiti početno ulaganje. Ove životinje postigle su nevjerojatne cijene, bilo kao kućni ljubimci, investicije ili jedinstveni primjerci svoje vrste.