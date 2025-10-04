Prljavci, ljepotice i romantika! Tvrđa je gorjela od emocija: Ovo je bila osječka fešta za pamćenje

Druga večer festivala HeadOnEast u Osijeku privukla je velik broj posjetitelja koji su se okupili u povijesnoj Tvrđi. Vrhunac večeri bio je nastup grupe Prljavo kazalište, čiji su hitovi rasplesali i raspjevali publiku.

Tijekom večeri, neke žene su dobile ruže, što je dodatno podiglo raspoloženje i učinilo atmosferu još toplijom i emotivnijom.

Pogledajte u galeriji tko se sve pojavio na drugoj večeri festivala HeadOnEast u Osijeku.