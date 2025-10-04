Adriana Ćaleta-Car pokazala svoju Birkinicu: Za ovaj luksuz morat ćete iskeširati 'paprenu cifru'

Poznata hrvatska influencerica i pravnica Adriana Ćaleta-Car (33) podijelila je s pratiteljima seriju fotografija iz španjolskog grada San Sebastián. Njezina jesenska avantura, sažeta u opisu "Listopad.", spoj je mode, gastronomije i obiteljskih trenutaka, a upravo u tom gradu njezin suprug, nogometaš Duje Ćaleta-Car (28) trenutačno igra pa obitelj već neko vrijeme uživa u novoj avanturi.

Na fotografijama Adriana pozira u smeđem odijelu koje je kombinirala sa žutim kardiganom. Ipak, u prvom planu našla se njezina skupocjena Hermès torba, popularna Birkinica, detalj koji je mnogima zapeo za oko. Birkin torbe spadaju među najskuplje modne komade na svijetu - osnovni modeli od kože kreću se od oko 8.500 do 10.500 eura, dok egzotične verzije od krokodilske ili aligatorske kože dosežu i preko 50.000 eura.

Objava otkriva da je posjetila i Akelarre, restoran s tri Michelinove zvjezdice, gdje je uživala u hrani i čaši bijelog vina s pogledom na more.

Adriana je inače jedna od najpoznatijih i najpraćenijih domaćih supruga nogometaša. Zajedno s Dujom često privlači pažnju javnosti, kako svojim modnim izdanjima tako i objavama na društvenim mrežama. Najnovije poglavlje njihove obiteljske priče vezano je uz Španjolsku, točnije u San Sebastian, s obzirom na to da je Duje krenuo igrati za Real Sociedad.

Podsjetimo, romansa između Adriane i Duje započela je 2017. godine nakon upoznavanja u Zagrebu. Par je najprije izrekao sudbonosno "da" na civilnoj ceremoniji održanoj na tvrđavi 2021., a točno godinu dana kasnije u Dubrovniku su crkveno vjenčani u baroknoj crkvi svetog Ignacija. Ubrzo se obitelj i proširila – u kolovozu 2022. rodio se njihov sin Mauro, a u srpnju 2023. sin Felipe.

