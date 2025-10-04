Lagao o godinama, šokirao svijet, a sve se promijenilo kad je upoznao ‘Vješticu iz Jugoslavije’

Nigerijski branič Taribo West ostao je upamćen kao jedan od najživopisnijih likova u povijesti nogometa. Njegove ekstravagantne frizure bile su jednako prepoznatljive kao i njegova beskompromisna igra, no njegov životni put od svjetskih travnjaka do crkvenog oltara priča je prepuna kontroverzi, misterija i nevjerojatnih obrata.

Trofejna karijera puna sukoba

Westova karijera bila je impresivna. Nakon igranja u rodnoj Nigeriji, 1993. godine stigao je u francuski Auxerre, s kojim je u sezoni 1995./96. osvojio dvostruku krunu – prvenstvo i kup. Dobre igre odvele su ga u Inter Milan, s kojim je 1998. osvojio Kup UEFA.

Međutim, karijeru su mu obilježili i sukobi. Nakon prelaska u gradskog rivala AC Milan, tvrdio je da je najbolji branič u klubu, bolji čak i od legende Paola Maldinija, kojeg je nazvao "kumom kluba" zbog kojeg nije mogao igrati. Uslijedile su epizode u Derby Countyju, gdje je pomogao klubu izbjeći ispadanje, te u Kaiserslauternu, koji ga je otpustio zbog "potpunog neslaganja s njegovim ponašanjem". Za Nigeriju je odigrao 42 utakmice, osvojivši zlatnu medalju na Olimpijskim igrama 1996., no i tu je bilo problema – izbornik ga je na SP-u 2002. optužio da je tjerao suigrače da ignoriraju upute stožera.

Misterij zvan 'prave godine'

Najveća kontroverza koja ga prati jest ona o njegovim godinama. Bivši predsjednik beogradskog Partizana, Žarko Zečević, izjavio je 2013. da je West u klub stigao tvrdeći da ima 28 godina, a kasnije su saznali da mu je zapravo 40. To bi značilo da je West lagao za čak 12 godina i da je karijeru završio s 46, a ne 34 godine. Slične priče pojavile su se i kada je 2007. trebao potpisati za Rijeku, no pao je na liječničkom pregledu, navodno jer je utvrđeno da ima 44, a ne 32 godine. West je sve optužbe oštro demantirao.

Beogradska epizoda i duhovna prekretnica

Unatoč kontroverzama, West je u Partizanu, kamo je stigao 2003. na poziv trenera Lothara Matthäusa, ostavio dubok trag. Bio je ključan igrač u osvajanju naslova prvaka i u povijesnom plasmanu kluba u grupnu fazu Lige prvaka.

Ipak, ključni trenutak za njegovu životnu transformaciju dogodio se ranije, dok je igrao u Italiji. West je javno ispričao paranormalno iskustvo s djevojkom iz Jugoslavije, koju je nazvao vješticom. Tvrdio je da je tijekom biblijskog sata u njegovom domu djevojka "manifestirala demonsku silu", što ga je uvjerilo da se mora potpuno posvetiti Bogu. Prema nekim izvorima, tvrdio je i da mu se djevojka pretvorila u zmiju.

Od amajlija do propovijedanja

Nakon karijere, West se u potpunosti posvetio vjeri. Priznao je da je kao igrač koristio amajlije i magijske rituale, poput paljenja svijeća i držanja "čarobnog kamena" prije utakmica. Danas je pastor i 2014. godine u Lagosu je osnovao vlastitu crkvu pod nazivom "Shelter in the Storm Miracle Ministries of All Nations". Kroz svoju zakladu pomaže siromašnoj djeci, a dok je bio u Milanu, koristio je prostorije crkve kako bi pomogao beskućnicima i nigerijskim ženama koje su bile žrtve trgovine ljudima.

Taribo West je od nogometnog nomada postao duhovni vođa, a njegova životna priča ostaje jednako šarena i nepredvidiva kao što su bile frizure koje je nosio na terenu.