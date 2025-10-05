Bivša ljubavnica najvećeg nogometnog preljubnika izlazi s 11 godina mlađom teniskom zvijezdom

Lauryn Goodman, 34-godišnja britanska influencerica i medijska ličnost, ponovno je u središtu pozornosti. Nakon godina provedenih na naslovnicama zbog turbulentne veze s engleskim nogometnim reprezentativcem Kyleom Walkerom, s kojim ima dvoje djece, čini se da je Goodman odlučila okrenuti novu stranicu. Nedavni izlazak s najboljim britanskim tenisačem, Jackom Draperom, potaknuo je nagađanja o novoj romansi i dao javnosti uvid u njezin život nakon jedne od najpraćenijih afera u Velikoj Britaniji.

Afera koja je potresla engleski nogomet

Život Lauryn Goodman neraskidivo je vezan uz ime Kylea Walkera. Njihova veza započela je 2019. godine kao kratka afera dok je Walker bio u privremenom prekidu s dugogodišnjom partnericom i suprugom Annie Kilner. Iz te veze u travnju 2020. rođen je njihov prvi sin, Kairo. Iako se Walker pomirio sa suprugom, s kojom se kasnije i vjenčao u tajnosti, njegova veza s Goodman nije završila.

Skandal je eskalirao kada je otkriveno da je Walker otac i Lauryninog drugog djeteta, kćeri Kinare, rođene u kolovozu 2023. godine. Ova vijest dovela je do raspada Walkerovog braka s Annie, koja je u tom trenutku bila trudna s njihovim četvrtim djetetom. Walker je u siječnju 2024. godine izdao javnu ispriku, priznavši svoje "idiotske odluke" i preuzimajući punu odgovornost za bol koju je nanio svojoj obitelji. Odnos između Goodman i Walkera ostao je napet, obilježen javnim prepirkama i sudskim sporovima oko alimentacije. Tijekom jednog postupka, sudac je opisao Goodman kao "nepouzdanu", navodeći da je "često pretjerivala u svojoj potrebi za trošenjem novca".

Potraga za ljubavlju pred kamerama

U pokušaju da pronađe novu ljubav i distancira se od prošlosti, Goodman se pojavila u popularnom reality showu "Celebs Go Dating". Priznala je stručnjacima za veze da joj je potreban "osobni rad" prije nego što se u potpunosti otvori novom partneru. Emisija je otkrila njezinu ranjivu stranu, ali i odlučnost da se obrani od percepcije javnosti, ističući kako je u životu imala samo četiri ozbiljna partnera, suprotno slici koja se o njoj stvarala u medijima.

Novi as u rukavu: Spoj s Jackom Draperom

Čini se da je Lauryn svoju potragu za partnerom nastavila na ekskluzivnoj aplikaciji za upoznavanje slavnih, Raya. Upravo tamo se u travnju spojila s 23-godišnjim Jackom Draperom, trenutno najbolje rangiranim britanskim tenisačem. Nakon višemjesečnog dopisivanja, par je viđen na spoju u jednom kafiću u jugozapadnom Londonu.

Navodno je Lauryn u početku bila zabrinuta zbog razlike u godinama od 11 godina, no prijatelji su je nagovorili da se opusti i zabavi nakon teškog razdoblja.

Ipak, izvori bliski tenisaču tvrde da od romanse neće biti ništa. Inzistiraju na tome da su se vidjeli samo jednom te da "nema planova za ponovni susret", što sugerira da je možda riječ o samo jednom prolaznom spoju, a ne početku ozbiljne veze.

Bez obzira na ishod, Lauryn Goodman pokazuje da je spremna krenuti dalje. Kao majka dvoje djece koja je prošla kroz javni i bolan prekid, svaki njezin korak u privatnom životu ostaje pod budnim okom javnosti, dok ona pokušava pronaći ravnotežu između majčinstva i vlastite sreće.