Kiša, udari vjetra do 160 km/h, u gorju do 10 cm snijega! Na snazi su crveni meteoalarmi

Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za nedjelju su najavili promjenljivo do pretežno oblačno te kišovito vrijeme. Mjestimice obilna oborina, a na Jadranu lokalno i izraženi pljuskovi s grmljavinom.

U Gorskoj Hrvatskoj očekuje se snijeg. U unutrašnjosti će prolazno zapuhati umjeren i jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Na moru će jako i olujno jugo najprije na sjeveru naglo okretati na buru, a podno Velebita bit će i orkanskih udara.

Poslijepodne postupno smirivanje i djelomično razvedravanje najprije na zapadu. Temperatura zraka na kopnu od 9 do 13, popodne u gorju osjetno niža, a na moru uglavnom od 15 do 19 °C.

Meteoalarmi na snazi

Crveni meteoalarm upaljen je za zapadnu obalu Istre. Jako, mjestimice vrlo jako jugo i jugozapadnjak, tijekom jutra u naglom okretanju na olujnu i jaku olujnu, prolazno i orkansku buru, prema večeri će slabjeti. Najjači udari vjetra 35-95 čvorova (65-175 km/h).

Slična je situacija i na Kvarneru i Kvarneriću gdje vrijedi upozorenje iste boje. Jako i vrlo jako, mjestimice olujno jugo i jugozapadnjak, već tijekom jutra u naglom okretanju na olujnu i jaku olujnu buru, prema večeri će slabjeti. Najjači udari vjetra 35-85 čvorova (65-160 km/h)

Narančasti meteoalarmi upaljeni su za: riječku, kninsku i splitsku regiju te za Sjevernu Dalmaciju, Liku i Gorski kotar.

U Rijeci jako i olujno jugo, prijepodne naglo u okretanju na olujnu buru s orkanskim udarima, osobito podno Velebita. Srednja brzina vjetra > 55 km/h; Najjači udari vjetra > 110 km/h. Mjestimice obilna kiša. Moguće su urbane i bujične poplave. Količina oborine > 70 mm.

U Lici i Gorskom kotaru mjestimice jak jugozapadnjak, prijepodne naglo u okretanju na prolazno olujan sjeveroistočni vjetar. Najjači udari vjetra > 65 km/h. Mjestimice obilna kiša. Moguće su urbane i bujične poplave. Količina oborine > 70 mm.

Otežani uvjeti u prometu zbog oborine na granici kiše i snijega, ponajprije u najvišim predjelima regije. Visina novog snijega 5-10 cm.

U sjevernoj Dalmaciji jako, mjestimice vrlo jako jugo, poslijepodne u naglom okretanju na jaku i vrlo jaku, mjestimice olujnu buru i tramontanu. Najjači udari vjetra 35-70 čvorova (65-130 km/h).

U Dalmatinskoj zagori mjestimice jak jugoistočni vjetar, poslijepodne naglo u okretanju na jaku i olujnu buru. Srednja brzina vjetra > 45 km/h; Najjači udari vjetra 65-120 km/h. Mjestimice obilna kiša. Moguće su urbane i bujične poplave. Količina oborine > 40 mm.

Splitska regija: Jako, mjestimice i olujno jugo, poslijepodne naglo u okretanju na jaku i olujnu buru. Srednja brzina vjetra > 65 km/h; Najjači udari vjetra 65-120 km/h. Mjestimice mogući obilniji pljuskovi uz grmljavinu. Moguće su urbane i bujične poplave. Vjerojatnost grmljavine > 60 %.

Žuti meteolarm

U zagrebačkoj regiji upaljen je žuti meteoalarm. Mjestimice pada obilna kiša. Moguće su urbane i bujične poplave. Količina oborine > 30 mm.

U Karlovcu mjestimice obilna kiša. Moguće su urbane i bujične poplave. Količina oborine > 40 mm

U srednjoj Dalmaciji također je na snazi žuto upozorenje. Jako, mjestimice vrlo jako jugo, poslijepodne u naglom okretanju na jaku i vrlo jaku buru, na otocima i tramontanu. Najjači udari vjetra 35-60 čvorova (65-110 km/h).

Mjestimice jako jugo i južni vjetar, navečer u naglom okretanju na jak i vrlo jak jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najjači udari vjetra 35-55 čvorova (65-100 km/h), očekuju jug Hrvaske.

Prognoza za sutra

Djelomice, a na većem dijelu Jadrana i pretežno sunčano. Ujutro mjestimice moguća magla, osobito u Gorskoj Hrvatskoj. Uz više oblaka malo kiše ili pokoji pljusak ujutro na krajnjem jugu, a tijekom dana na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu umjerena do jaka, na udare i olujna bura i tramontana. Minimalna temperatura zraka od 2 do 7, a na Jadranu između 8 i 13. Maksimalna uglavnom od 12 do 16, a Jadranu između 18 i 21 °C.