CIKLONA SE PREMJEŠTA /

Meteorologinja najavila izraženu promjenu vremena: Stiže kiša, a u gorju će se zabijeliti

Izražena promjena dakle bit će brza i neće dugo potrajati, no mjestimice će pasti obilna kiša, bit će vjetrovito i uz pad temperature u višem gorju će biti susnježice i snijega

5.10.2025.
7:01
Tanja Renko
Marko Lukunic/pixsell
U noći sa subote na nedjelju u Ligurskom se moru stvorila ciklona koja će se tijekom nedjelje premještati kroz Jadran, a već u ponedjeljak jačat će utjecaj anticiklone sa zapada. Izražena promjena dakle bit će brza i neće dugo potrajati, no mjestimice će pasti obilna kiša, bit će vjetrovito i uz pad temperature u višem gorju će biti susnježice i snijega. Idući tjedan polako ćemo se vratiti temperaturi primjerenijoj dobu godine.

NEDJELJA

Prijepodne ponegdje obilna oborina, posebno na zapadu zemlje - na sjevernom Jadranu, u Gorskom kotaru, ali i dijelovima središnje Hrvatske. Na kopnu će zapuhati sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a i jugo će na sjevernom Jadranu naglo okretati na buru i to olujnu i orkansku.

Jutro na kopnu toplije nego u subotu, no temperatura će se osobito u gorju naglo sniziti i već će u višim predjelima kiša prelaziti u snijeg. Poslijepodne u središnjim i sjeverozapadnim predjelima i dalje oblačno s povremenom kišom, no prema večeri kiša će slabjeti i navečer prestajati te će se krajem dana sa zapada polako razvedravati. Temperatura u početku od 10 do 13 °C, no kasnije poslijepodne u daljnjem padu.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu također oblačno s povremenom kišom i uz umjeren, nakratko moguće i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura između 11 i 14 °C, zatim prema večeri još svježije. Promjenjivo, čak i pretežno oblačno bit će u poslijepodnevnim satima u Dalmaciji.

Treba računati na mjestimične nevere, odnosno obilnije pljuskove praćene grmljavinom s kojima u kratko vrijeme može pasti veća količina kiše. Pritom će biti i dosta vjetrovito, a jugo i južni vjetar okretat će na jaku i olujnu buru, prvo u sjevernoj Dalmaciji. Temperatura zraka od 17 do 20 °C u većini predjela.

Na zapadu poslijepodne postupno smirivanje oborine, a i razvedravanje sa zapada, prvo u Istri i na otocima, zatim u podvelebitkom dijelu, a kasno navečer i u gorju gdje u najvišim predjelima može nastati i tanji snježni pokrivač. Bit će vrlo vjetrovito uz olujnu i orkansku buru. temperatura u gorju od 3 do 10 °C, na moru između 13 i 17 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Već u ponedjeljak vrijeme će u unutrašnjosti biti znatno mirnije, rijetko gdje uz malo kiše, a i sunčanih razdoblja bit će podosta kao i u nastavku tjedna. U utorak također prolazno mjestimice može pasti malo kiše. Od srijede do petka raste vjerojatnost za nešto stabilnije vremenske prilike, a i temperatura zraka će porasti pa će biti oko očekivanih za početak listopada.

IDUĆIH DANA NA MORU

Početak tjedna na moru i dalje vrlo vjetrovit uz jaku i olujnu buru i sjeverni vjetar, no prevladavat će sunčano vrijeme uz povremenu umjerenu naoblaku. Tek će na krajnjem jugu u ponedjeljak još biti oblačnije uz kišu ili pljuskove. Sredinom tjedna vjetar slabi pa će uz dosta sunca uslijediti nekoliko prilično ugodnih jesenskih dana.

