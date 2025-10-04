Iskoristite sunčan dan jer već sutra dolazi promjena vremena, a meteorologinja otkrila i gdje će pasti snijeg

Ciklona se popunjava, bit ćemo pod utjecajem anticiklone pa će biti većinom sunčano i napokon manje vjetrovito, ali već u nedjelju nam stiže promjena vremena.

Od jutra pretežno sunčano, ponegdje i sasvim vedro. Bit će manje vjetrovito, još jedino u Dalmaciji uz jaku buru, sjevernije umjerenu, ali već sredinom dana slabi i okreće na vjetar s juga. Na zapadu će zapuhati jugozapadnjak, a na istoku u prvom dijelu dana sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura na kopnu od -2 do 3, a na moru između 6 i 12 stupnjeva.

Sredinom dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima pretežno sunčano, a onda će prema večeri rasti naoblaka. Zapuhat će slab do umjeren jugozapadnjak uz koji će dnevna temperatura biti viša, uglavnom između 15 i 18 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano, tek će navečer stizati oblaci, a uz slab do umjeren vjetar s juga će biti toplije.

U Dalmaciji pretežno sunčano, napokon će i bura slabjeti, sredinom dana i okrenuti na zapadnjak i sjeverozapadnjak, a onda navečer na jugo koje će u noći na nedjelju jačati. Bit će toplo s 20-ak stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorju porast naoblake, ali će do kraja dana ostati većinom suho, a kiše će biti tek u noći na nedjelju, lokalno i izraženih pljuskova. Zapuhat će južni i jugozapadni vjetar, prema večeri i jačati. Bit će toplije uz temperaturu između 15 i 20 stupnjeva.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U nedjelju je na redu nova promjena vremena, bit će kiše i pljuskova, lokalno obilnih oborina, a u gorju bi mogao pasti snijeg i to ovaj put ne samo na Zavižanu nego i drugdje. Uz to će jačati vjetar sa sjevera, ali već prema kraju dana će oblaka biti manje pa ćemo u novi tjedan ući uz više sunca, ali i prilično hladno jutro. Zatim će u nastavku tjedna rasti i jutarnja i dnevna temperatura pa će biti osjetno toplije.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu u nedjelju kiša i pljuskovi, na sjevernom dijelu bi lokalno moglo pasti i više od 50, 60 litara po metru četvornom. Još malo kiše je moguće u ponedjeljak na jugu, iako će općenito biti sunčanije. U početku jako jugo, a onda opet jaka i olujna bura s orkanskim udarima. Slabljenjem bure će u novom tjednu temperatura i uz obalu rasti.